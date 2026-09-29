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輝達釋出儲能認證標準 群聯成贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

輝達首度於官網釋出AI工廠儲能認證標準，群聯（8299）意外成為第一家符合相關規範、提供完整AI算力與儲能解決方案的台廠，並且搭載的就是輝達指定認證的特斯拉Megapack 2 XL構網型（Grid-Forming）儲能系統，助攻群聯率先搶下商機，成為台廠大贏家。

群聯攜手阿波羅電力與特斯拉能源，整合旗下aiDAPTIV+平台、智慧能源管理系統及大型儲能設備，打造從AI運算、電力供應到能源調度的完整解決方案。

業界認為，輝達這次將AI工廠從過去以GPU、網路及伺服器為核心，進一步把電力、散熱與能源管理納入整體架構，儲能設備正式成為AI工廠不可或缺的關鍵環節。

群聯超前部署，在官網揭露透過與特斯拉能源及阿波羅電力合作，率先串起AI運算與電力基礎建設。

業界分析，群聯扮演的是AI運算技術及整合應用的角色，不僅提供企業部署地端AI所需的算力方案，更將能源管理納入整體規劃，從單純的記憶體控制晶片供應商，擴大在AI基建布局。

在運算端部分，群聯透過aiDAPTIV+平台，運用Flash延伸記憶體技術，降低AI模型訓練對昂貴GPU記憶體的依賴，讓企業能以更具成本效益的方式建置地端AI運算環境，兼顧資料主權與資安，降低導入的門檻。

能源端方面，則由阿波羅電力提供表後儲能、智慧能源管理系統（EMS）及綠電配置，並導入特斯拉Megapack 2 XL構網型儲能系統，形成從算力供應到電力調度的完整架構。

隨著AI運算密度提高，電力取得及供應穩定性成為AI工廠擴建要件，群聯結合自身記憶體與AI運算技術，串聯特斯拉儲能設備及阿波羅電力的能源調度能力，讓AI運算不再只是單純的GPU投資，而是整合算力、電力與營運效率，並強化AI業務的應用範疇。

群聯 輝達 算力

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