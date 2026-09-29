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輝達散熱認證夥伴名單…台廠槓龜

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達首度推出AI工廠全新認證規範計畫「DSX Ready to Qualified」當中，關於散熱最新規範，目前僅LG電子、LiquidStack和Vertiv等三家國際大廠通過CDU解決方案認證，台灣散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻都未入列，意味台廠切入時間點可能還要再等等。

法人指出，LG電子、LiquidStack和Vertiv等三大國際散熱廠與台灣業者直接競爭，沒有供應鏈關係與轉單效應，台廠必須加快腳步，取得輝達相關認證。

談到這次新的CDU解決方案認證，輝達指出，透過認證規範，建廠團隊可更快速的部署廠務級設備，並且符合輝達AI平台的各種功能要求，建置團隊可專注於評估合格產品如何滿足其場地、配置和運作需求。

業界認為，輝達已從原先的「晶片霸主」逐步變成「AI工廠總承包架構師」，透過新認證規範，輝達正將自己塑造為整座AI工廠的作業系統與規格制訂者，藉此擴大自身的影響力，並進一步提高CSP對輝達的依賴。

雙鴻 輝達 奇鋐

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