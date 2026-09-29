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先進製程需求熱 台積電AI業績明年衝千億美元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）AI訂單持續湧入，先進製程持續供不應求。法人估，台積電AI相關業績今年續創新高，較六個月前預估上修33%，明年來自AI相關業績將提前叩關千億美元里程碑。

台積電先進製程受AI需求驅動，產品組合與價格持續優化，3奈米以下新產能加速開出，皆成為今年業績成長重要關鍵。

台積電一向不評論法人預估財務數字及客戶動態。法人推測，台積電2025年AI相關營收已接近330億美元，今年可望年增逾八成、上看逾600億美元，2027年蓄勢挑戰870億美元至1,000億美元。

業界分析，觀察台積電客戶群持續戰略預定3奈米以下先進製程產能，雖然台積已預告反映銷售價值釐清真實需求，仍阻擋不了客戶群在AI軍備競賽下，預定產能的力道，至2030年訂單能見度持續明朗。

台積電董事長魏哲家日前表示，預期2028年伺服器AI處理器營收占比將超過20%。台積電與客戶以及客戶的客戶密切合作，以規劃產能，目前台積電擁有逾500家不同客戶，隨著製程技術的複雜性增加，台積電與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早二至三年。

台積電曾在法說會上定義AI相關需求，包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等。技術應用上，台積電3奈米以下最先進的2奈米已如期量產，公司預估在智慧手機、高速運算和AI應用推動下，2026年將快速成長。

台積電在前一次法說會上指出，AI大趨勢持續驅動愈來愈多運算需要，這也代表對先進半導體的強勁需求。「我們的客戶以及客戶的客戶（主要為雲端服務供應商）」持續釋出強烈的需求訊號和正面的前景展望。

台積電觀察，代理式AI的興起，正引領中央處理器（CPU）在AI資料中心所扮演的角色復興，驅動除AI加速器以外更多的半導體需求。這對台積電而言是正向的現象，因為不管採用哪一種CPU方案，無論是x86、Arm架構或RISC-V架構，供應商大多都是台積電的客戶。

台積電已與CPU客戶密切合作，並致力於透過最先進的技術和必要的產能，支持客戶掌握代理式AI的市場機會。

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