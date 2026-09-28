宏碁50週年音樂劇 台積電魏哲家現身力挺

電腦品牌廠宏碁今年迎來創立50週年，今天在台北南港展覽館舉行Acer50「微笑半世紀」音樂劇，將宏碁走過半世紀的創業與轉型歷程搬上舞台，包括台積電董事長魏哲家、緯創董事長林憲銘等多位科技產業大老都親自出席相挺，場面熱絡。

「微笑半世紀」音樂劇由宏碁集團創辦人施振榮擔任共同製作人，攜手雲門舞集、灣聲樂團與故事工廠3大藝文團隊跨界共創，今天演出分下午與晚間2場，吸引相當多人到場觀賞。

「微笑半世紀」融合音樂、現代戲劇、舞蹈與高科技多媒體視覺，將宏碁自創立以來的重大歷史與轉折點生動具象化。劇情深入刻劃宏碁早期以「微處理機園丁」自許開拓市場的篳路藍縷，重現歷次組織變革、二次再造、推動「微笑曲線」理論、自創品牌揚帆出海，以及品牌分拆等關鍵時刻，將50年來泛宏碁企業家族開枝散葉的過程全數搬上舞台。

除了宏碁5位創辦人施振榮、葉紫華、黃少華、邰中和與林家和之外，包括台積電董事長魏哲家、已從台積電退休並出任宏碁獨立董事的何麗梅、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、友達董事長彭双浪、佳世達總經理柯淑芬、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、緯穎董事長洪麗寗等人，都親自到場觀賞音樂劇。

施振榮表示，「微笑半世紀」不是一齣「回頭看」的音樂劇，而是一個「向前看」的新起點。透過音樂、戲劇、舞蹈與科技的共創，把50年的酸甜苦辣放上舞台，也把下一個50年的希望交給年輕世代。