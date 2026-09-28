宏碁五十周年音樂劇 台積電魏哲家、緯創林憲銘到場力挺

宏碁（Acer）迎接創立50週年，以創新模式邀請雲門舞集、灣聲樂團、故事工廠跨界共創—Acer 50音樂劇《微笑半世紀》，28日分下午、晚上兩個場次舉行，除了宏碁創辦人施振榮、董事長陳俊聖與會外，包含台積電董事長魏哲家，泛宏碁集團包含緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、佳世達總經理柯淑芬、友達董事長彭双浪，以及曾在宏碁任職的和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠等皆參與盛會。

談起音樂劇，施振榮指出，我算是「王道製作人」，也就是從觀眾的角度一定要讓它好看、好聽；然後從製作的角度，成本要有效的控制。因為如果只有用導演制的話，可能花的成本會很多，那製作人就為這個市場、工程把關。「我現在已經是王道製作人了，以前是菜鳥製作人。」

施振榮表示，這次是文化、藝術跟科技結合在一起，也是我一直希望能夠達到所謂「台灣貓群」名揚四海，也就是 CAT——Culture、Arts、Technology 整合在一起，希望讓國際上都能夠聽聽台灣的故事、聽聽台灣的音樂。

有別於一般企業以慶典、展覽或紀念影片回顧歷史，宏碁首創以自身50年發展歷程打造紀念音樂劇，並邀請AAQW（宏碁、友達、佳世達、緯創）企業家族同仁合唱、海外同仁影像及幕後團隊，透過音樂、戲劇、舞蹈與科技，讓宏碁半世紀的故事從企業史走上舞台，也讓全球同仁共同參與這場50週年的慶典。

Acer 50音樂劇預計下午晚上兩場參與人數超過4千人，包含宏碁退休員工、重要供應商及泛宏碁集團人士與會。

宏碁創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影