聽新聞
0:00 / 0:00
倍利科新一代AI智慧光學檢測方案 帶動周線連二紅
專注於智慧影像辨識與先進光學檢測（AOI）的倍利科（7822）推出新一代整合深度學習技術的工業級AI智慧檢測解決方案，全面強化在半導體封測及高階電子零組件製造的檢測效率與精準度，帶動近期法人回補籌碼，股價上周勁揚8.24％、周線呈現連二漲。
倍利科技長期深耕機器視覺與人工智慧演算法，公司近期針對微縮晶片封裝瑕疵、精密元件微裂縫等高難度製程痛點進行全面升級。透過自主研發的輕量化神經網路架構，系統能在維持毫秒級檢測速度的同時，將過殺率（Overkill）大幅降低至5％以下，有效助攻客戶提高產線良率並縮減人工複檢成本。
法人指出，隨著AI與高速運算應用爆發，半導體製程複雜度遽增，傳統規則型檢測已難以因應極致精度需求。倍利科技以軟硬整合優勢切入，提供高彈性、即時運算且易導入的自動化檢測系統，成為製造業推動智慧工廠升級的重要戰略夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。