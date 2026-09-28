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倍利科新一代AI智慧光學檢測方案 帶動周線連二紅

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

專注於智慧影像辨識與先進光學檢測（AOI）的倍利科（7822）推出新一代整合深度學習技術的工業級AI智慧檢測解決方案，全面強化在半導體封測及高階電子零組件製造的檢測效率與精準度，帶動近期法人回補籌碼，股價上周勁揚8.24％、周線呈現連二漲。

倍利科技長期深耕機器視覺與人工智慧演算法，公司近期針對微縮晶片封裝瑕疵、精密元件微裂縫等高難度製程痛點進行全面升級。透過自主研發的輕量化神經網路架構，系統能在維持毫秒級檢測速度的同時，將過殺率（Overkill）大幅降低至5％以下，有效助攻客戶提高產線良率並縮減人工複檢成本。

法人指出，隨著AI與高速運算應用爆發，半導體製程複雜度遽增，傳統規則型檢測已難以因應極致精度需求。倍利科技以軟硬整合優勢切入，提供高彈性、即時運算且易導入的自動化檢測系統，成為製造業推動智慧工廠升級的重要戰略夥伴。

封測 籌碼 半導體

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