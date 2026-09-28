倍利科新一代AI智慧光學檢測方案 帶動周線連二紅

世界先進（5347）新加坡12吋布局可能比原定計畫更快推進。世界先進董事長方略今（28）日在主持VSMC完工典禮受訪表示，VSMC首座12吋廠第一期產能已全數被客戶預訂，新增需求只能等待下一階段產能，因此二廠規畫時程將提前啟動，公司已開始蒐集客戶、財務及技術需求，評估第二座廠提前啟動的可能性。協助VSMC建廠的台積電副總莊子壽也做出指引，證實緊鄰一廠的空間有足夠建第二座12吋廠的空間，但未來如果還再擴建新廠，得再找新的土地。

2026-09-28 16:19