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VSMC一廠產能訂滿 方略：二期不能等滿載才啟動

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
世界先進暨VSMC董事長方略。圖／公司提供
世界先進暨VSMC董事長方略。圖／公司提供

世界先進（5347）與NXP合資公司VSMC一廠產能已被訂滿，客戶需求超過現有供給。世界先進董事長暨VSMC董事長方略28日表示，公司正評估二期計畫，若等到一廠滿載後才啟動，時程恐怕太晚；不過，二廠產品與技術定位、財務條件仍在評估，尚未拍板。

VSMC新廠目前以2027年首季正式量產為目標，方略表示，今年第4季有機會先進行風險試產，電源相關產品及矽中介層都包含在內。公司並以2029年達到滿載為目標，方略認為依目前進度應可達成，也有機會提前。

二期評估已開始蒐集客戶需求，並同步檢視財務、技術定位及產品應用。方略表示，12吋廠投資規模大，若產品或技術定位錯誤，可能造成長期結構性問題，因此必須先把條件確認清楚再動工。他也說，建置首座廠累積的經驗、團隊能力與既有設施，將有助降低二期建廠難度；若決定推進，預計仍與NXP合作，不另找第三家夥伴。

VSMC月產能規畫為4.4萬片，低於先前提過的5.5萬片。方略解釋，原先規畫尚未納入矽中介層；加入後製程步驟及設備需求增加，無塵室空間也成為限制，因此必須調整晶圓片數。他強調，產能下修不是需求減少，現在反而是供不應求，客戶訂單已超出公司可供應的範圍。

矽中介層是CoWoS先進封裝的重要元件，方略表示，相關產品未來在VSMC產能中的占比將「顯著」，但未透露客戶及具體占比。除了矽中介層，AI伺服器電源相關產品也納入新廠布局。方略認為，AI投資不只推升相關產品需求，也排擠其他非AI應用的產能；即使AI投資速度放緩，也不代表產能會立刻空出來，全球供不應求的情況可能延續一段時間。

新廠進度超前，也帶來另一項關鍵變化。方略表示，VSMC損益兩平及轉為獲利的時間都有望提前。市場先前曾以原規畫推估新廠獲利貢獻，但隨產品組合及產能規畫調整，營收與獲利輪廓也將不同；相關營收貢獻及財務數字，將由財務長在下次法說會上進一步說明。

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