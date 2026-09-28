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台積電德國廠明年量產 交通部：台德增班、新航線協商順利

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台積電德國廠預計明年開始量產，帶動台灣半導體業者及人員往返德國的需求增加。交通部長陳世凱28日表示，此次赴德期間，除見證台灣軌道產業首度組團參加全球最大軌道交通展覽，也與德國民航主管單位進行會談，雙方針對增加航班及航線展開協調，進度相當順利。

陳世凱表示，此次赴德有兩項主要公務任務，第一是台灣首度組成「台灣館」，參加全球最大軌道交通技術展覽，對台灣而言具有相當重大意義。

第二則是因應台積電德國廠明年開始量產所帶來的台德人員往來需求。陳世凱指出，台積電位於德國的歐洲廠明年就要開始量產，從今年底開始，預計將有數千名台灣人進出德國，因此台灣與德國間的航班、航線需求也將增加。

陳世凱表示，此次赴德也與德國民航單位進行會談，雙方針對航班、航線等議題進行協調，會談相當順利。他指出，希望能夠達到台灣人在世界任何地方有交通運輸需求時，交通部都能協助完成的目標。

陳世凱也說，此次赴德期間，即使人在交通路途中，仍持續透過線上方式掌握國內疏運情況，包含高鐵、台鐵加開車次，以及公路客運因應宜蘭旅客排隊增加車次等狀況，並即時協調相關運具疏運旅客。

陳世凱表示，台灣交通運輸不僅要因應國內旅運需求，也要配合台灣產業全球布局。隨著台積電德國廠明年量產，台德之間的人員往來需求增加，交通部此次也藉由赴德行程推動相關航空運輸合作。

新航 台積電 航線

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