攜手群聯推AISO主權AI一體機 昕力資第4季迎出貨高峰挹注營運

興櫃軟體整合服務廠昕力資*（7781）日前順利取得數位發展部數位產業署出具之「係屬科技事業且具市場性」評估意見書，法人預估，昕力資訊深耕生成式AI生態系，將助攻企業端打造智慧營運引擎。此外，公司積極卡位企業主權AI商機，攜手群聯電子（8299）深度合作打造的「AISO（AI for Sovereignty）」一體機解決方案，近期跨產業概念驗證（POC）陸續到位，預計於Q4迎來出貨認列高峰，可望為下半年營運添增強勁成長動能。

面對金融、醫療與政府等高度受規管機構對資料安全與隱私的高規格要求，昕力資訊結合自身SysTalk.ai交談式模型與DigiLism數位中台軟體優勢，搭配群聯的高性價比AI算力硬體架構，推出可地端私有化部署的AISO一體機。該產品主打「開箱即用」，大幅降低企業自建大型語言模型門檻，並採整機認列模式加速擴大營收規模。

法人表示，深耕數位轉型與金融科技軟體解決方案的昕力資訊（TPIsoftware），近期持續加大對企業級生成式AI（Enterprise GenAI）技術的研發與落地應用，聚焦協助跨產業客戶建構高安全規格的私有化語言模型與智慧決策平台，搶攻龐大的數位升級市場商機。

面對生成式AI技術迅速演進，各產業在追求營運自動化的同時，資料隱私與內部資安治理成為導入關鍵。昕力資*以自主研發的API管理平台及AI對話模組為核心，成功將大型語言模型結合企業內部既有系統，不僅協助金融、電信與零售產業建構專屬的內部知識庫檢索與智能審核機制，亦有效降低人工重複作業成本，全面加速流程自動化。

隨著海外市場版圖穩健拓展，昕力資訊未來將持續擴大布局東南亞及亞太區域，深化生態系夥伴合作，提供符合國際法規要求的一站式解決方案，協助企業在確保資料安全的前提下推進數位升級，奠定市場競爭利基。