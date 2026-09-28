VSMC二廠有望提前啟動...方略：AI就算放緩 晶圓產能也不會空出來

世界先進（5347）新加坡12吋布局可能比原定計畫更快推進。世界先進董事長方略今（28）日在主持VSMC完工典禮受訪表示，VSMC首座12吋廠第一期產能已全數被客戶預訂，新增需求只能等待下一階段產能，因此二廠規畫時程將提前啟動，公司已開始蒐集客戶、財務及技術需求，評估第二座廠提前啟動的可能性。協助VSMC建廠的台積電副總莊子壽也做出指引，證實緊鄰一廠的空間有足夠建第二座12吋廠的空間，但未來如果還再擴建新廠，得再找新的土地。

面對市場開始討論AI投資降溫，方略也直言，AI發展已「勢不可擋、不可逆」，即使未來成長速度放慢，也不代表晶圓產能就會空出來。

方略指出，目前已有客戶提出新增產能需求，由於首座廠產能已被預購一空，公司必須開始思考下一階段擴產。目前已有十多家客戶進行相關討論，世界先進正密集蒐集現在與未來需求，作為二廠決策依據。他接著說：「由於12吋產能滿載時程提早，因而達到損益兩平的時間也會提前。

媒體追問第二座12吋廠今年底是否會定案、明年啟動？方略未給出時間表，但推動態度比先前更積極。他說：「12吋廠投資龐大，且要確認財務、客戶需求與技術定位，我們會謀定而後動，一旦動的話，我們就會快。」

VSMC於2024年正式成立，同年12月舉辦動土儀式，建置12吋晶圓廠，歷時22個月完成建廠，並已順利試產首批晶圓，達到良率超過99％的成果，預計將按規畫時程量產。該晶圓廠將採用130奈米至40奈米製程技術，生產混合訊號、電源管理、類比產品及矽中介層等產品，以支援高速運算、行動裝置、車用、工業及消費性電子等終端市場需求。

方略指出，VSMC跨過第一座12吋廠門檻後，建廠經驗、團隊能力都大幅提升，且不少廠務基礎設施及建築已經完成；隨著首廠量產、營收擴大，下一階段投資的財務壓力可望降低，未來再建一座廠的難度將比第一座低。

至於二廠採用何種製程，是否進一步朝28奈米等技術推進，方略表示，目前仍在「看、聽、想」，尚未定案，產品、製程及應用定位都會直接影響最終投資金額。合作模式則仍將延續目前與恩智浦（NXP）合作架構。

方略對AI景氣的看法，也成為加速推進VSMC第二廠的有力憑藉。他認為，這波AI帶動的半導體需求與過去短期景氣循環不同，過往產業常出現快速的「ups and downs」，但這一波看起來持續時間會更長。

對於AI何時出現顯著放緩，方略坦言市場沒有一致答案，「有人講2027年底，有人講2028年，有人講2030年」，這些預估都相當主觀，目前沒有人能準確判斷真正轉折點。

但他強調，「即使放緩，並不表示產能就會空下來。」目前全球資金、人才、電力及半導體資源大量流向AI，反而對其他應用形成排擠，世界先進既有功率半導體產能甚至已無法完全滿足客戶需求。