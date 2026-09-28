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電路板國際展會10月倒數聚焦AI 欣興董座簡山傑開幕演講

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板國際展會TPCA Show將於10月20日至22日於南港展覽館舉行，聚焦AI人工智慧開幕當日，預計由欣興電子（3037）簡山傑董事長發表開幕演講。

依據預告，今年展會匯聚全球主要電路板及載板供應鏈，展示最新技術成果，展覽規模再創歷年新高，因應全球市場需求規劃先進封裝主題專區，將全方位呈現「AI × PCB × 先進封裝」之趨勢與解決方案。開幕當日，特別邀請欣興電子簡山傑董事長發表開幕演講。翌日，TPCA Show的天下領袖高峰會，將邀請電子產業鏈決策領導進行深度對談，剖析全球市場趨勢，展期多場先進材料與解決方案發表會，預計將吸引來自全球專業人士參觀。

此外，電路板國際展會關聯展IMPACT-IAAC 2026 國際構裝暨電路板研討會提早於10月19日開幕，四天的會期亦集結來自史丹佛大學、日月光（3711）、Intel、SHINKO、IEEE 等國際產學界重量級講者，堪稱今年PCB與電子產業最具規模與影響力的年度盛會之一。聚焦AI時代下的先進電子、封裝與電路板技術發展。大會規劃玻璃基板、面板級封裝、先進載板、異質整合、共同封裝光學（CPO）等多元主題，總計超過40場專題論壇與技術交流場次，協助產業掌握AI與先進封裝帶動下的技術發展與市場新契機。

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