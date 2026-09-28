國發會攜手台積電等14家企業 赴矽谷攬才深化台美交流

推動台美人才交流，國發會攜手數發部與台積電、聯發科、台達電等14家企業赴美國攬才，工研院、中研院也提供研究與教研職缺。國發會主委葉俊顯表示，此次把台灣上千個職缺直接帶至矽谷攬才，不僅讓國際人才認識台灣，更能直接與企業媒合，把交流轉為實際延攬。

國發會今天發布新聞稿，國發會主委葉俊顯、數發部次長楊佳玲與工研院董事長吳政忠率團，和政治大學、中正大學、中山大學、台灣科技大學、台北科技大學及中央研究院等學研機構，前進矽谷展開海外攬才與交流，9月25日在矽谷正式啟用Talent Taiwan首個海外據點，26日於「2026北美台灣科技年會」（Taiwan Tech Summit）舉辦Taiwan Career Day，拓展台灣全球攬才網絡。

國發會表示，為深入海外人才聚落，國發會將「Talent Taiwan矽谷辦公室」設在Startup IslandTAIWAN矽谷新創基地。

葉俊顯表示，台灣持續發展AI、半導體等關鍵產業，面對全球人才競爭，首個海外攬才據點落腳全球科技人才重鎮矽谷，就是希望將人才服務直接帶到人才所在地，推廣台灣工作及發展機會。葉俊顯也頒發就業金卡給Salesforce資深軟體工程師佛里（MichaelFoley），盼吸引更多國際人才來台發展。

國發會Talent Taiwan與TaiwanNext Foundation於Taiwan Tech Summit期間，共同舉辦Taiwan CareerDay，擴大協助台灣產學研延攬國際人才。葉俊顯致詞表示，此次將「台灣上千個職缺直接帶到矽谷攬才」，讓國際人才不僅認識台灣，更能直接與企業面試媒合，將人才交流轉化為實際延攬行動。

國發會與數發部此次攜手14家台灣企業赴美攬才，包括立創科技、台達電子、台積電、台灣大哥大、台灣先藝科技、台灣美光、台灣應用材料、艾斯特拉、拓布拉、東京威力科創、滿拓科技、緯創、聯發科技等，提供半導體、資通訊、軟體及AI等領域職缺。

此外，工研院、中研院與多所大專校院共同參與，提供研究及教研職缺，現場也安排一對一面試，提升企業延攬海外人才的機會。

國發會、數發部、內政部移民署、教育部、經濟部及駐外館處（僑教中心）也在現場擺攤，宣傳台灣攬才與就業金卡等政策。當天整體活動吸引超過3000人次參與，現場交流熱絡，展現台灣對海外人才的吸引力。