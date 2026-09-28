VSMC新廠秀台建廠國家隊實力 台積經驗輸出、帆宣漢唐漢科海外拓版圖

世界先進（與恩智浦（NXP）合資的VSMC新加坡12吋晶圓廠落成啟用，除了象徵世界先進跨入12吋晶圓製造，更值得關注的是，新廠從規畫、建置到設備進駐，背後集結一批長年參與台積電建廠的台灣廠務供應鏈，也讓台灣累積數十年的「快速複製晶圓廠」能力，再度成功輸出海外。

VSMC於2024年12月正式動土，短短約22個月完成新廠建置。世界先進過去主力集中8吋晶圓，首度跨入12吋製造，從技術授權、技術移轉到建廠均獲得大股東台積電奧援。建廠初期，台積電即派遣廠務團隊赴新加坡協助，這次新廠啟用，也凸顯雙方從製程技術到建廠經驗的緊密連結。

更重要的是，台積電帶出去的不只是製程技術，而是一整套長年磨合形成的建廠管理經驗與供應鏈體系。VSMC建廠工程集結帆宣、漢唐、漢科及亞翔等台灣廠務工程業者，從無塵室、機電工程，到氣體、化學品供應與設備裝機，形成完整的半導體建廠戰力。

帆宣、漢唐長年深耕晶圓廠自動化及廠務工程；漢科聚焦特殊氣體、化學品等供應系統；亞翔則在無塵室與機電統包工程累積深厚經驗，並已深耕新加坡多年。隨著晶圓製造版圖全球化，這些業者也從過去主要服務台灣客戶，逐步把工程能力延伸至新加坡、美國、日本等海外市場。

VSMC因此不只是世界先進的一座海外晶圓廠，更可視為台灣半導體「整廠輸出」能力的一次展現。晶圓廠競爭不只比製程，也比誰能更快完成廠房、裝機、驗證並進入量產，而這正是台積電與台灣供應鏈長期磨合建立的優勢。

隨著全球半導體產能持續區域化，「台積電建廠經驗＋台灣廠務供應鏈」也正從台灣向全球複製。VSMC新廠落成，等於再次驗證這套模式具備海外移植能力，帆宣、漢唐、漢科、亞翔等台廠，也從台灣晶圓廠背後的工程夥伴，進一步走向全球半導體建廠供應鏈。