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NXP執行長： VSMC是NXP近11年來最大投資 是支援實體AI不可或缺一環

聯合報／ 特派記者簡永祥／新加坡淡濱尼28日電
NXP執行長Rafael Sotomayor今日出布VSMC新廠開幕典禮表示， VSMC是NXP 11年來最大投資 將成支援實體AI不可或缺一環。記者簡永祥／攝影
NXP執行長Rafael Sotomayor今日出布VSMC新廠開幕典禮表示， VSMC是NXP 11年來最大投資 將成支援實體AI不可或缺一環。記者簡永祥／攝影

恩智浦（NXP）2015年收購飛思卡爾（Freescale）以來最大規模投資案正式落地。NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor今（28）日出席VSMC新加坡12吋晶圓廠開幕典禮表示，隨著人工智慧從雲端走入汽車、機器人、工廠與基礎設施等實體世界，半導體將成為支撐「Physical AI（實體AI）」的核心，而VSMC聚焦130奈米至40奈米製程，將生產混合訊號、電源管理及類比晶片，將成為支援實體AI發展不可或缺的一環。

Rafael指出，VSMC不只是一座新晶圓廠，更代表NXP強化全球半導體生態系、供應鏈韌性，以及建立未來關鍵技術產能的長期承諾。這項投資也是NXP數十年來在新加坡發展的重要里程碑。

他並從Physical AI角度揭示VSMC的戰略定位。隨著AI離開雲端、進入真實世界，未來汽車、機器人、工廠與基礎設施，都必須具備即時「感知、判斷、行動」能力；但實體世界與雲端最大的不同，在於系統必須同時滿足即時效能、功能安全與資安要求。

因此，NXP認為下一階段競爭核心將進一步走向「Trusted Physical AI（可信賴實體AI）」。Sotomayor強調，只有把信任、安全及可靠性真正植入智慧邊緣裝置，Physical AI才可能在真實世界大規模普及，而半導體正是這場轉型最核心的基礎。

這也讓VSMC的製程布局受到關注。新廠鎖定130奈米至40奈米製程，生產混合訊號、電源管理及類比產品。相較生成式AI資料中心競逐2奈米等先進製程，Physical AI進入汽車、機器人及工業設備後，還需要大量負責感測、連接、電源控制及即時反應的晶片，成熟及特殊製程因此同樣扮演關鍵角色。

Rafael 表示，VSMC選擇這些製程節點經過策略性考量，可支援不同產業與應用，不僅要滿足新的市場需求，也要確保NXP核心市場不可或缺的成熟製程晶片能夠穩定供應。透過擴充12吋製造產能，VSMC將進一步強化NXP支援全球客戶設計、部署及擴大Trusted Physical AI解決方案的能力。

他特別感謝世界先進與台積電的支持，並指出世界先進帶來營運世界級300毫米（12吋）晶圓廠所需的專業與經驗。VSMC從2024年宣布成立、同年動土，到如今正式啟用，背後更集結新加坡政府、客戶、供應商、承包商及工程團隊共同完成。

Rafael強調，VSMC打造的不只是一座新晶圓廠，更建立NXP未來成長、技術領導與合作的基礎。當AI戰場從雲端算力逐步延伸到實體世界，VSMC也將肩負擴充關鍵晶片產能與強化全球供應鏈韌性的雙重任務，成為NXP搶攻可信賴實體AI的重要製造支柱。

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