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世界先進跨入12吋時代 VSMC新加坡新廠啟用、首期產能全數被包下

聯合報／ 特派記者簡永祥／淡濱尼28日電
世界先進跨入12吋時代，VSMC新加坡新廠啟用，營運邁入新里程碑。記者簡永祥／攝影
世界先進跨入12吋時代，VSMC新加坡新廠啟用，營運邁入新里程碑。記者簡永祥／攝影

世界先進跨入12吋晶圓製造的重要里程碑到位。世界先進與恩智浦（NXP）合資成立的VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC），新加坡首座12吋晶圓廠今（28）日舉行開幕典禮。這座從動土到落成僅約22個月的新廠，不僅象徵世界先進從長年深耕8吋晶圓向12吋製造跨出關鍵一步，也成為台灣成熟及特殊製程業者海外布局的重要據點。

VSMC由世界先進持股60%、恩智浦持股40%，整體投資規模約78億美元。世界先進董事長方略、恩智浦執行長Rafael Sotomayor及新加坡貿工部長陳詩龍等出席開幕活動。VSMC鎖定汽車、工業、消費電子及行動裝置等市場，生產混合訊號、電源管理與類比晶片，同時布局矽中介層（Interposer）等產品。

VSMC建廠速度尤其受到矚目。新廠2024年12月動土，約22個月即完成建置；目前約200台設備已進入試運轉階段，今年6月已產出首批40奈米晶片，測試良率突破99%，進度較原先規畫超前，預計2027年第1季進入量產。

方略先前透露，VSMC第一期產能已全數獲客戶承諾，部分客戶新增的中介層需求也已達成協議，意味新廠投產初期即有明確訂單支撐，有利產能利用率快速拉升，並加快跨越損平點。原先規畫2029年完成的整體產能建置，也有機會提前至2028年完成。

隨著產品組合調整，VSMC預估2029年滿載時月產能約4.4萬至4.5萬片12吋晶圓，雖低於最初規畫的5.5萬片，但產品組合與單位產值可望同步優化。因應後續需求，世界先進也已開始討論第二座12吋晶圓廠的規畫。

對世界先進而言，這是公司從8吋專業晶圓代工跨向12吋平台的關鍵轉折；對恩智浦而言，則可取得更穩定的車用、工業及電源管理晶片產能。世界先進今年資本支出約600億至700億元，其中高達85%投入VSMC，凸顯12吋布局已成為中長期成長核心。

值得注意是，VSMC相關技術授權及技術移轉來自台積電。當台積電持續往2奈米、A16等先進製程推進，世界先進則透過12吋平台擴大成熟與特殊製程布局，提高生產效率與產品競爭力。VSMC切入製程40到130奈米製程，隨VSMC首座新12吋完工啟用，不僅讓 世界先進製造版圖延伸海外，也藉由12吋化切入更高附加價值的特殊製程市場，為下一階段成長建立新的起點。

世界先進位於新加坡與恩智浦合資的VSMC首座12吋新廠今日啟用，首期產能全數被包下。記者簡永祥／翻攝
世界先進位於新加坡與恩智浦合資的VSMC首座12吋新廠今日啟用，首期產能全數被包下。記者簡永祥／翻攝

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