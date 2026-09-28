世界先進新加坡廠投產 月產能規劃4.4萬片、估創1,600個職缺

VSMC新加坡晶圓廠28日開幕，預計為當地半導體產業帶來新產能與1,600個工作機會。新加坡貿易及工業部（能源及工業）部長陳詩龍醫生表示，新廠規劃月產能4.4萬片，將生產40至130奈米特殊製程晶片，應用包括嵌入式快閃記憶體、電源管理及車用系統；預計創造的職缺中，約四分之三為專業、管理、行政及技術職位。

這座廠從動土到完工約20.5個月，不到22個月便完成建置，首批設備今年5、6月進廠，目前已開始生產。陳詩龍說，這不只是新加坡建廠速度的新紀錄，也展現VSMC工程師、技術人員、承包商、供應商及政府單位共同完成複雜工程的成果。他還笑談開幕日恰逢農曆八月十八日，「八」寓意興旺，九月的「九」又與「久」諧音，祝福VSMC長久發展。

陳詩龍指出，半導體產業規模預計從2025年到2030年成長一倍、達1.6兆美元。AI帶動先進邏輯晶片受到關注，但特殊製程晶片同樣是產業不可或缺的一環。隨著電氣化、連網裝置及工業自動化發展，車輛與工業設備對電源管理、感測及系統控制晶片的需求也在增加。新加坡已累積數十年特殊製程半導體經驗，VSMC將在既有基礎上擴大製造能力。

新廠的影響不只在晶圓產出。陳詩龍表示，VSMC投資也將為特殊化學品、氣體、設備服務、廠務及物流等本地業者帶來合作機會，讓更多供應鏈夥伴參與半導體產業成長。隨著產能逐步到位，新廠也將進一步提升新加坡的半導體製造能力。

職缺之外，VSMC也著手培養未來人才。公司近期與新加坡理工學院及大學簽署7項合作備忘錄，合作內容從實習、畢業生招募到課程共同規劃及應用研究，讓學生在進入職場前就能接觸產業需求。VSMC也參與SkillsFuture職涯轉換計畫及GRIT訓練計畫，協助應屆畢業生與轉職者取得進入半導體業的機會，並規劃透過SkillsFuture合作招募15名工程人才。