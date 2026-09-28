NXP 自2015年來最大投資落地 VSMC 瞄準可信任實體 AI

世界先進（5347）與恩智浦半導體（NXP）合資成立的VSMC 28日在新加坡舉行12吋晶圓廠開幕典禮。NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor表示，AI正從雲端走進真實世界，未來真正能大規模落地的，不只是實體AI，而是兼具安全、資安與即時反應能力的「可信任實體AI（Trusted Physical AI）」。

Sotomayor指出，AI正在進入汽車、行動裝置、工廠及基礎設施，讓設備能即時感知、判斷並採取行動。但當AI開始與真實世界互動，運算效能已不是唯一條件，系統還必須具備安全、資安、即時處理及可靠反應能力。

他強調，只有把「信任」直接設計進智慧邊緣裝置，實體AI才可能在真實世界大規模應用。這也需要半導體能安全完成連接、處理、感測與反應，而VSMC正是支撐這項布局的重要製造環節。

VSMC新廠將聚焦130奈米至40奈米製程，生產混合訊號、電源管理及類比產品。Sotomayor表示，這些技術是經過策略性選擇，不僅服務不同應用，也要維持NXP核心市場仍不可或缺的成熟製程供應；隨實體AI進入汽車、工業及基礎設施，相關晶片也將成為智慧邊緣系統的重要基礎。

VSMC對NXP的戰略分量也不小。Sotomayor指出，這項合資晶圓廠投資是NXP在新加坡發展的重要里程碑，也是公司自2015年收購Freescale以來最大的一筆投資。從2024年宣布成立VSMC、同年動土，到此次新廠開幕，兩年間快速推進。

他表示，VSMC不只增加製造產能，也有助維持關鍵製程供應、強化全球半導體供應鏈韌性，讓NXP能進一步支援客戶設計、部署並擴大可信任實體AI解決方案。

Sotomayor也感謝世界先進在12吋晶圓廠營運上的經驗，並特別提到合作夥伴台積電（2330）的支持。他強調，VSMC不只是新增加一座晶圓廠，而是同時為未來成長、可信任實體AI及全球供應鏈建立新的製造基礎。