無人機產業拚規模化 賴總統：至2030年投入442億、產值拚成長

賴清德總統28日表示，台灣無人機產業正加速成長，去年產值達129億元、為前一年的2.5倍以上，目前已有超過267家業者投入系統整合及關鍵零組件製造。政府自去年起至2030年預計投入442億元，全面強化無人機產業能量，並將透過穩定需求、支持研發及擴大量產，協助業者取得國際認證，推動台灣從零組件供應者進一步成為完整系統方案及可信賴產能的提供者。

賴總統上午在嘉義主持「國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」時表示，隨著國際情勢變化，無人系統已成為現代防衛的重要戰力，台灣具備世界級半導體、資通訊實力及精密製造基礎，政府將持續投入資源，並與民主夥伴深化合作，打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈，推動台灣成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。

賴總統指出，今天啟用的民雄院區位於東側，中科院投入超過11億元，完成無人機系統整合測試棚廠、研發設施、研發大樓及相關基礎建設，未來將承擔軍規無人機的研發、測試、驗證與產製任務。

至於今天動土的產業園區位於西側，中央投入近69億元，預計2028年完工，未來將設置生產廠房、實驗設備、試飛場及研發空間，吸引國內外相關產業進駐。賴總統表示，民雄院區啟用代表國家級研發與產製能量落地嘉義，產業園區動土則將進一步把技術能量向民間擴散，帶動台灣無人機產業邁向規模化。

賴總統表示，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已成為現代防衛的重要戰力，而台灣具備半導體、資通訊及精密製造等產業優勢。除至2030年投入442億元強化無人機產業能量外，政府也將透過穩定需求，支持業者投入研發、擴大量產，並協助取得國際認證。

他並請立法院朝野共同支持國防部提出的近600億元追加預算，指出這筆預算將向國內業者採購，推動無人機產業自主發展，盼立法院盡速審查通過。

賴總統指出，台灣也將深化與民主夥伴合作，共同打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈。嘉義目前已串聯太保亞創中心、中科院民雄院區、嘉義臨海無人載具測試場域，以及今天動土的產業園區，逐步形成無人機發展基地。

賴清德表示，中央將持續與地方合作，協助產業扎根、培育在地人才，讓更多年輕人在嘉義找到發展舞台。此外，國科會日前公告「嘉義園區擴建計畫（二期擴大）」徵求意見，未來將發展半導體、人工智慧、矽光子、量子運算及次世代通訊5G、6G等產業。