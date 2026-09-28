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中科院民雄院區啟用 68億無人機產業園區動土、估創1200個工作機會
嘉義無人機產業聚落再邁進一步！中科院嘉義民雄院區啟用，打造研發大樓及測試棚廠，賴清德總統、國防部長顧立雄今天參加啟用典禮；同時也為西側無人機產業園區動土，預計2028年完工，可吸引約100家廠商進駐，創造1200個就業機會，年產值上看80億元。
國安會秘書長吳釗燮、經濟部長龔明鑫、中科院長李世強、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、王定宇、王安祥、王義川，以及無人機產官學研代表齊聚，觀摩中大型無人機系統整合測試棚廠，見證民雄航太園區動土及中科院民雄院區啟用。
中科院表示，民雄航太園區整合中央、地方及院內資源，開發架構為「東側國防研發、西側軍民通用」。東側院區2023年12月動工，投入11.1億元，優先開發5.12公頃，建置研發產製棚廠及研發大樓等設施，歷經近3年啟用，強化無人機研發、測試及產製量能。
此外，西側「民雄航太暨無人機產業園區」由行政院核定68.59億元公共建設經費，預計2028年完工，未來將吸引無人機及相關供應鏈廠商進駐，預估可容納約100家廠商、創造1200個就業機會，年產值達80億元，與東側中科院研發產製量能串聯，擴大嘉義無人機產業聚落。
縣長翁章梁說，嘉義無人機產業自2020年起布局，許多業者都是中小企業，前總統蔡英文、賴清德總統都到嘉義宣示無人機是國家重要產業，讓業者有信心敢投資、敢請人，隨著新的製造基地即將產生，相信未來會有很大進步，台灣無人機產業也會快速成長。
翁章梁也說，縣府2022年成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，活化原台體大嘉義校區閒置校園，作為無人機研發中心，逐步從太保研發、測試驗證，到民雄研發產製及產業園區，嘉義無人機產業布局逐步成形，期盼隨著園區建設到位，吸引更多廠商及人才進駐。
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