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模範環境保護專責及技術人員 環境部表揚11人

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
南科污水處理廠的中欣行公司專責人員現場巡檢廢水處理設備。圖／環境部提供
南科污水處理廠的中欣行公司專責人員現場巡檢廢水處理設備。圖／環境部提供

今天是教師節，國家環境研究院（國環院）公布 115 年「模範環境保護專責及技術人員」獲獎名單，共 11 人獲選，國環院期許這些獲獎者成為全國 2.5 萬名環保專責人員的典範。為打破過往資源落差，並給予傳統產業公平競爭的機會，今年首度將遴選劃分為「科技業組」與「非科技業組」，最終分別由科技業組 5 人及非科技業組 6 人脫穎而出。環境部預定在 11 月公開表揚，以彰顯其長期致力於環境保護工作的卓越成就，亦充分展現國家對其貢獻的重視與嘉勉。

本次獲獎者包括南科臺南園區污水下水道系統（中欣行公司）謝政偉、台積電十二廠曾柏諺、台積電五廠魏君穎、嘉義市水資源回收中心（山林水公司）劉湘昌、高雄楠梓污水下水道系統（綠山林公司）李良山、柳營奇美醫院林彥佐、環佑公司劉易承、台灣美光記憶體台中三廠廖永傑、台灣美光晶圓二廠林坤演、景碩科技陳俊佑，以及永源化工張家祥。

國環院院長張順欽表示，「環保專責及技術人員」是企業依法設置、負責廠內污染防制與環境管理的核心角色，制度涵蓋空氣、水質、廢棄物等 7 大類 22 項。自 78 年推動至今，全國已累積約 27.5 萬人取得證照，並以「廢棄物」類占約 3 成為大宗；近年每年約 9,200 人參訓、近 7,800 人成功考照。張順欽補充說明，自 96 年開始遴選「模範環境保護專責及技術人員」以來，至今已有 195 位傑出人員獲得肯定，佔全國約 2.5 萬名在職環保專責人員不到 1%。

本次獲獎者中，服務於南科污水處理廠的中欣行公司謝政偉，善用數據與現場經驗，讓污水處理兼顧效能與節能。他調整膜處理系統的污泥迴流路徑，將水中需氧量控制在最佳濃度，以改善除氮效果，並使該系統好氧池鼓風機用電大幅降低約 23.5%，每年約可節省 21.7 萬度電。

環佑公司劉易承以細緻調查守護土地品質，累計完成 15 件土壤污染評估調查，調查面積逾 6.3 萬平方公尺，相當於四分之一大安森林公園。在一處舊皮革廠場址，他結合歷史製程與地坪裂縫等現場線索追查污染，並參與改善方案研擬、工程監督及驗證。該案北側停車場土壤鉻濃度原查證為每公斤 478 毫克，改善後周邊自行驗證結果為每公斤 20.9 至 25.5 毫克，場址於 108 年完成改善並解除列管，展現從污染調查到改善落實的專業貢獻。

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