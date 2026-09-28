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欣興推進 ESG 蘆竹二廠及楊梅廠獲企業河川認養表揚
載板龍頭欣興（3037）持續推進ESG，蘆竹二廠及楊梅廠獲企業河川認養表揚。
依據說明，桃園市政府於8月舉辦淨零永續頒獎典禮，表揚在綠色消費、節能減碳、環境教育及河川認養等7大類表現優異的單位，蘆竹二廠及楊梅廠114年度企業河川認養分別獲優等及特優表揚。
欣興強調，致力提升同仁對環境永續的認同感，蘆竹二廠及楊梅廠分別自106年及114年起認養南崁圳及頭重溪，共計1.7 km，透過每月巡視水體是否有垃圾或污染，並規劃清掃河道活動，維護河道生態環境，並促進同仁對河川保護的意識。
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