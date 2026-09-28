欣興推進 ESG 蘆竹二廠及楊梅廠獲企業河川認養表揚

今天是教師節，國家環境研究院（國環院）公布 115 年「模範環境保護專責及技術人員」獲獎名單，共 11 人獲選，國環院期許這些獲獎者成為全國 2.5 萬名環保專責人員的典範。為打破過往資源落差，並給予傳統產業公平競爭的機會，今年首度將遴選劃分為「科技業組」與「非科技業組」，最終分別由科技業組 5 人及非科技業組 6 人脫穎而出。環境部預定在 11 月公開表揚，以彰顯其長期致力於環境保護工作的卓越成就，亦充分展現國家對其貢獻的重視與嘉勉。

2026-09-28 12:32