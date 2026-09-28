快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興推進 ESG 蘆竹二廠及楊梅廠獲企業河川認養表揚

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

載板龍頭欣興（3037）持續推進ESG，蘆竹二廠及楊梅廠獲企業河川認養表揚。

依據說明，桃園市政府於8月舉辦淨零永續頒獎典禮，表揚在綠色消費、節能減碳、環境教育及河川認養等7大類表現優異的單位，蘆竹二廠及楊梅廠114年度企業河川認養分別獲優等及特優表揚。

欣興強調，致力提升同仁對環境永續的認同感，蘆竹二廠及楊梅廠分別自106年及114年起認養南崁圳及頭重溪，共計1.7 km，透過每月巡視水體是否有垃圾或污染，並規劃清掃河道活動，維護河道生態環境，並促進同仁對河川保護的意識。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

國泰投信深化海洋永續行動 從救援、研究到教育打造海洋保育全鏈結

認養走出動物之家！新北結合民間拓展「生活型送養」新場域

模範環保人員首度分組 11人獲獎

相關新聞

模範環境保護專責及技術人員 環境部表揚11人

今天是教師節，國家環境研究院（國環院）公布 115 年「模範環境保護專責及技術人員」獲獎名單，共 11 人獲選，國環院期許這些獲獎者成為全國 2.5 萬名環保專責人員的典範。為打破過往資源落差，並給予傳統產業公平競爭的機會，今年首度將遴選劃分為「科技業組」與「非科技業組」，最終分別由科技業組 5 人及非科技業組 6 人脫穎而出。環境部預定在 11 月公開表揚，以彰顯其長期致力於環境保護工作的卓越成就，亦充分展現國家對其貢獻的重視與嘉勉。

世界先進新加坡布局落地 方略：強化全球供應鏈韌性

世界先進（5347）暨VSMC董事長方略28日表示，VSMC落腳新加坡，是為了強化全球半導體供應鏈韌性；新加坡不只是設廠地點，更是公司的策略夥伴。

宏碁50周年慶 《微笑半世紀》音樂劇登場

宏碁（2353）（Acer）今年迎接創立50週年，以創新模式邀請雲門舞集、灣聲樂團、故事工廠跨界共創—Acer 50音樂劇《微笑半世紀》，透過音樂、戲劇、舞蹈與科技，讓宏碁微處理機園丁一路走來半世紀的奮鬥故事，從企業史走上舞台，並邀請所有夥伴攜手共創下一個50年。

大廠追加訂單 台積電2奈米擴產進度超前 年底月產能上看12萬片

蘋果、輝達、超微、高通、聯發科等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電2奈米家族產能規模，增幅達10%至20%，台積電為此加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，進度優於預期，挹注整體營運動能更為強勁。

台積電加速先進製程擴產腳步 供應鏈吃補

台積電加速先進製程擴產腳步，相關設備及廠務協力廠受惠大，包括漢唐、帆宣、洋基工程、聖暉*、致茂、鴻勁、亞翔、竑騰等台積電先進製程相關夥伴營運吃補。

Meta算力大建設 要將三大領域完整匯流 廣達、緯穎、台積有望受惠

Meta全新AI代理工具「Muse」爆紅，執行長祖克柏接受專訪披露，Meta正展開5GW（10億瓦）算力大建設，積極打造元宇宙、硬體（智慧眼鏡），以及大語言模型等三大領域的完整匯流，目標2030年要達到融合物理世界和數位世界的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。