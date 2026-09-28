世界先進新加坡布局落地 方略：強化全球供應鏈韌性

世界先進（5347）暨VSMC董事長方略28日表示，VSMC落腳新加坡，是為了強化全球半導體供應鏈韌性；新加坡不只是設廠地點，更是公司的策略夥伴。

世界先進與恩智浦半導體（NXP）合資公司VSMC新廠開幕典禮28日在新加坡淡濱尼晶圓製造園區舉行。方略、NXP執行長Rafael Sotomayor及新加坡貿易及工業部（能源及工業）部長陳詩龍先後致詞；出席貴賓包括世界先進總經理尉濟時、VSMC代理執行長Wong In-swee、台積電（2330）廠務副總經理莊子壽以及NXP執行副總裁暨營運與製造長Andy Micallef。

方略表示，半導體產業正處於技術轉型與需求成長的核心，可靠製造和具韌性的供應鏈因此愈加重要。VSMC成立的目的，正是支持產業成長、增加製造布局的韌性；新廠將服務全球客戶，也為產業帶來新的合作與創新機會。

約兩年前，VSMC在同一地點舉行動土典禮，當時現場仍是一片空地；如今已建成300毫米晶圓廠。方略說，從動土到今天正式開幕，這項成果來自合作夥伴、供應商、承包商及專案團隊共同投入，也凝聚成VSMC的營運基礎與團隊文化。

建廠過程中，台積電提供晶圓廠建設、技術移轉及員工訓練等支援。方略感謝台積電協助VSMC建立營運基礎，並指出台積電也是公司的重要客戶。對VSMC而言，與台積電及NXP的合作，是把新廠從建設計畫推進到實際營運的重要支柱。

方略也將新加坡定位為VSMC長期發展的策略夥伴。他表示，新加坡擁有優秀人才、完善基礎建設及創新環境，是科技與先進製造的重要據點；VSMC的投資，反映公司對新加坡在全球半導體產業長期角色的信心。

永續製造則是建廠規畫的一部分。方略表示，VSMC正按進度朝2027年取得LEED及新加坡Green Mark認證的目標邁進；公司也將持續培育人才，為客戶、員工、社會及當地社群創造長期價值。