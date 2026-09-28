宏碁50周年慶 《微笑半世紀》音樂劇登場

宏碁（2353）（Acer）今年迎接創立50週年，以創新模式邀請雲門舞集、灣聲樂團、故事工廠跨界共創—Acer 50音樂劇《微笑半世紀》，透過音樂、戲劇、舞蹈與科技，讓宏碁微處理機園丁一路走來半世紀的奮鬥故事，從企業史走上舞台，並邀請所有夥伴攜手共創下一個50年。

宏碁創立於1976年，今年邁向50週年之際，宏碁集團創辦人施振榮出面號召並擔任「音樂劇共同製作人」，以創新模式舉辦企業50週年慶活動，為此他特別邀請國內三大藝文團體—雲門舞集、灣聲樂團、故事工廠一同摧生了Acer 50音樂劇，並於9月28日正式登場，並將同步全球直播。

有別於一般企業以慶典、展覽或紀念影片回顧歷史，宏碁首創以自身50年發展歷程打造紀念音樂劇，並邀請AAQW（宏碁、友達（2409）、佳世達（2352）、緯創（3231））企業家族同仁合唱、海外同仁影像及幕後團隊，透過音樂、戲劇、舞蹈與科技，讓宏碁半世紀的故事從企業史走上舞台，也讓全球同仁共同參與這場50週年的慶典。

施振榮表示，五十年前，幾個年輕人帶著有限的資源、很多的理想創立了宏碁。當時從未想到，五十年後，這段創業旅程會被搬上音樂劇的舞台。

他特別強調，《微笑半世紀》並不是在歌頌一個人，也不只是回顧一家公司的成功歷史。他說，宏碁能走到今天，從來不是施振榮一個人的故事，而是一代又一代夥伴、家人、客戶、合作夥伴，以及這塊土地共同努力的結果，大家一起共創價值，一起開創出新的舞台。

對宏碁而言，以音樂劇慶祝50週年，不只是形式上的創新，更希望呈現這家科技企業一路走來的核心精神—不斷挑戰困難、突破瓶頸，並透過不同世代與夥伴的共創，持續創造新的價值。

他並指出，《微笑半世紀》的主角除了台上的演出者外，還有背後所有參與宏碁50年歷程的人。從已離職、退休的老同仁，到今天仍在工作崗位上的同仁；從企業家族、客戶、合作夥伴，到一路支持宏碁的朋友，都共同寫下這段故事。

走過半世紀，宏碁希望藉《微笑半世紀》重新思考一家企業真正值得留下的是什麼。施振榮認為，企業不能只計算有形、直接、現在看得到的成果，也要珍惜無形、間接、未來的價值。人才、文化、信任、品牌，以及共同走過的感情，往往才是50年後留下來最珍貴的資產。

施振榮期許，《微笑半世紀》不是一齣「回頭看」的音樂劇，而是一個「向前看」的新起點。透過音樂、戲劇、舞蹈與科技的共創，把50年的酸甜苦辣放上舞台，也把下一個50年的希望交給年輕世代。五十年是一個里程碑，不是終點，宏碁也將繼續攜手不同世代與夥伴，走向下一個50年，繼續共創價值。