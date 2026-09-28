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台灣CPO設備廠三大優勢 力壓國際勁敵

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

光通訊啟動奈米級戰爭，「對位」成為AI進入光世代最關鍵的一哩路。高明鐵（4573）、東佑達及直得（1597）等台灣CPO設備廠各擁利基、分進合擊，加上更精準、交期短與價格好等三大優勢，成功擊退國際勁敵、搶占市場。

高明鐵聚焦「找光、對光與量測」的製程工站。結合自研AI主動對準演算法與六軸高精度平台，不僅能動態捕捉光功率，更像為設備裝上靈巧的「找光大腦」，直接深入解決光纖與矽光晶片（PIC）對位最困難的痛點。

東佑達發揮其在線性馬達、滑軌與多軸模組的深厚底蘊，推出「奈米級六軸氣浮運動平台」，透過極薄空氣膜消除摩擦與震動，確保設備在高速度移動下依然能達到極致的平穩與精準。

直得憑藉其在微型線性滑軌與精密傳動元件的技術實力，提供奈米至微米級的高精度移動支援，成為支撐整個高階自動化與光學設備不可或缺的關鍵零組件基石。

奈米 光纖 光通訊

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