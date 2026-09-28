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PC品牌廠：NB價格還會漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC市場10月將迎來Google、輝達等大咖主導的AI PC新品，但漲價陰影揮之不去，多數品牌商預期第4季價格仍會上漲，持續壓抑買氣。

宏碁（2353）預期，第4季PC價格將續漲5%至20%，預期漲勢將持續到2027年。歐系外資預估，2027年PC平均售價將由2026年的837美元（約新台幣26,573元）升至2027年的888美元（約新台幣28,192元），增幅6%。

受價格居高不下影響，PC市場銷售面臨下滑窘境。歐系外資預估，2026年全球PC出貨量約2.41億台，年減11%；2027年出貨量則為2.31億台，年減4%。研調機構IDC報告則顯示，今年第2季全球PC出貨量年減4.9%，2027年將持續下滑。與此同時，IDC預估，今年整個PC產業價格將上漲約20%。

這反映PC市場正在消化前一波消費者提前購買帶來的透支，成本上漲進一步壓低後續銷量。

面對PC持續漲價的現實，品牌廠正轉向定價能力、產品組合和採購執行等不同方式應對現況，聯想、華碩（2357）透過漲價及增加高端產品占比、消化此前採購的低成本庫存，以及承接提前購買需求，維持相對穩健的銷售與利潤表現。蘋果憑藉Mac產品更新及較低價位Mac Neo，擴大市占率。

針對終端市場PC價格，宏碁董事長陳俊聖分析，零組件價格上漲與終端產品售價調整有時間差，終端產品調整售價會落後，預期2026年第4季至2027年第1季終端產品仍須反映成本調升售價。

價格 品牌 輝達

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