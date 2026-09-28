台積電加速先進製程擴產腳步 供應鏈吃補

台積電（2330）加速先進製程擴產腳步，相關設備及廠務協力廠受惠大，包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、致茂（2360）、鴻勁（7769）、亞翔（6139）、竑騰（7751）等台積電先進製程相關夥伴營運吃補。

法人分析，一座3奈米晶圓廠造價約200億美元，在美建廠則超過250億美元，其中，生產設備成本占比約75%，其餘包含廠房（無塵室相關工程）、廠務（特用化學、水資源相關）及土地支出，相關商機龐大。

漢唐、亞翔、洋基工程等台積電建廠夥伴近期營運發燙，8月營收同步改寫歷史新高，相關業者都看旺下半年至2028年營運持續加溫。

帆宣指出，目前公司在手訂單金額達1,351億元，能見度至少看到2028年，已備妥相關材料，將全方位支援客戶。

洋基工程董事長劉士源透露，受惠於AI產業帶動的建廠潮，截至目前為止，在手訂單已超越去年底的553億元，續寫新猷，2026年營收可望挑戰350億元新高，後市展望樂觀。

台積電已於7月法說會大舉上修2026年資本支出，預估達600億美元至640億美元，創新高，調幅約7%至14.3%。台積電董事長魏哲家強調，調高資本支出主要因應客戶強勁需求，多數用於先進製程投資所需。

台積電財報顯示，今年上半年資本支出總和為268億美元。台積電認為，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。未來幾年，憑藉公司強大的技術領先地位和差異化優勢，將有能力掌握產業的結構性需求，以及5G、AI和高速運算等大趨勢。