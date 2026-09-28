大廠追加訂單 台積電2奈米擴產進度超前 年底月產能上看12萬片

蘋果、輝達、超微、高通、聯發科（2454）等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電（2330）2奈米家族產能規模，增幅達10%至20%，台積電為此加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，進度優於預期，挹注整體營運動能更為強勁。

台積電一向不評論客戶訊息與市場傳聞。市場原本預估，台積電今年底2奈米家族月產能約9萬至10萬片，2027年可望持續雙位數成長、達11萬片至14萬片。業界傳出，由於客戶追單狀況踴躍，台積電加速擴充2奈米家族產能，今年底月產能將衝刺12萬片，亦即原訂2027年目標將提前達陣。

消息人士透露，因應蘋果與非蘋客戶群強勁需求，台積電整體2奈米家族新產能開出速度與規模皆創新紀錄，遠超過3奈米家族第一年產能爬升速度。

台積電2奈米家族擴充速度史上最快，已獲得官方認證。台積電資深副總暨副共同營運長侯永清在今年台積電北美技術論壇指出，因應AI等強勁需求，今年將首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座、高雄三座。

侯永清指出，台積電2奈米第一年晶圓產出將較2023年3奈米第一年晶圓產出增加45%；2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。台積電也將持續擴增3奈米產能，2022年至2027年3奈米產能年複合成長率估將約25%。

業界分析，台積電大舉擴充2奈米家族產能，對蘋果、超微、輝達、高通、聯發科等需要大規模且穩定的先進製程晶圓製造支援的客戶而言，至關重要。

3奈米方面，台積電南科3奈米今年第4季月產能將近18萬片，樂觀預期2027年逼近20萬至21萬片，年增16%。

台積電並同步加速全球產能擴充計畫，正新增三座3奈米晶圓廠，分別位於台灣、美國亞利桑那州以及日本，以支應未來3奈米製程技術的強勁需求。

除了上述新建晶圓廠，台積電在台灣持續轉換5奈米的設備來支援3奈米產能。美國新廠第二座晶圓廠將採用3奈米製程技術，該晶圓廠已完成興建，計畫2027年下半年開始量產。