CPO設備供應商出貨爆發 直得、高明鐵等啟動擴廠計畫

共同封裝光學（CPO）成為AI市場當紅炸子雞，相關設備商出貨跟著旺，直得（1597）、高明鐵（4573）、東佑達等CPO設備供應商均表示，來自歐美、亞洲等地訂單蜂擁而至，訂單能見度直達明年第2季，並同步啟動擴廠計畫。

CPO設備業者透露，明顯感受客戶端對「高精度運動平台」與「自動化光耦合設備」的導入需求增加。另外，除了歐美大廠外，東南亞包括新加坡、馬來西亞的客戶也明顯增多。

直得的線性馬達繼接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單之後，近期又有新斬獲，正與國內及歐美大廠針對CPO對位模組洽談合作，整體訂單初步上看千台，訂單能見度直達明年第2季。

配合市場需求，直得在樹谷園區及南科園區持續擴產，預計第4季開出新產能，明年持續放量。

高明鐵已通過全球前十大光通訊品牌廠認證，並拿下800G及1.6T光模組耦光對位模組訂單，逐步打破過往相關市場被歐美日大廠壟斷的狀況。

高明鐵上半年光通訊產品營收占比達79%，公司持續配合客戶需求擴產，包括取得台中一家光學暨醫療廠約60%股權，未來設立生產組裝線後，預估產能可擴增一倍以上；另外，旗下位於東莞的子公司也加速擴廠，預計明年中以後放量。

東佑達方面，與日商駿河合作CPO光耦合設備引起市場高度關注，部分客戶已提前部署半年至一年後需求，整體在手專案與訂單能見度維持健康且穩健水準，訂單能見度達明年第2季。

東佑達表示，各項產品正積極配合國內外指標半導體封測大廠先進製程開發導入與驗證，後續隨著相關技術逐步導入量產，對營運將帶來正向助益。東佑達也已啟動在越南、印度及墨西哥等地設廠規劃，整體產能利用率已由2025年底的70%提升至80%，法人看好下半年營運將季增溫。