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Google 、輝達新 PC 市場強心針 雙A、戴爾等五大品牌都有對應機種

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
PC市場10月迎來新氣象，Google次世代Googlebook新機將於10月4日上市。 彭博
PC市場10月迎來新氣象，Google次世代Googlebook新機將於10月4日上市。 彭博

PC市場10月迎來新氣象，Google次世代Googlebook新機將於10月4日上市，宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普與聯想等五大品牌都有對應機種，伴隨首批搭載輝達RTX Spark晶片的筆電也將於10月開賣，業界看好兩大AI PC新品，將為第4季PC市場注入強心針。

Googlebook為Google進軍中高階筆電市場重要一戰。Google推出已超過15年的Chromebook雖在教育及政府領域取得一席之地，但被定位為入門級產品。Google也嘗試推出Pixel及Chromebook Plus系列電腦以搶攻中高階市場，但最終表現始終不盡人意。

隨著AI應用持續進步，Googlebook主打為Gemini Intelligence量身打造，融合ChromeOS與Android的使用體驗，Google再度以此叩關中高階筆電市場。

首批Googlebook起售價介於899美元（約新台幣28,541元）至1,299美元（約新台幣41,240元）間，目前已展開預購，10月4日開始在美國出貨；加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國和澳洲隔天起發售。

宏碁先公布新品Acer Googlebook 14，主打市面上首款可翻轉的Googlebook筆電，除了一般筆電功能外，亦支援觸控、鍵盤、觸控筆及語音等多元互動方式。

華碩Googlebook 14主打輕量化，重量僅0.99公斤；惠普Googlebook 14支援臉部辨識與指紋辨識。

就售價來看，宏碁Googlebook 14為五家品牌廠新品中，定價最便宜的選擇、起售價899美元；華碩與惠普的Googlebook則皆從1,299美元起跳。

記憶體等關鍵零組件價格過去一年居高不下，處理器、硬碟也跟漲，PC產品最近全反映漲價潮。上半年通路端提前拉貨，多數品牌業者對下半年PC市況保守看待，市場期待以Google AI為訴求的Googlebook上市，有機會刺激疲弱的下半年市場需求。

另一方面，搭載輝達RTX Spark晶片的AI PC也將於10月上市，華碩、宏碁、微星（2377）、聯想、戴爾、惠普及微軟皆為首波上市品牌廠。

RTX Spark晶片是專為新一代AI代理（AI Agent）打造的Windows on Arm（WoA）平台超級晶片，雖價格不菲，但以個人電腦就具備執行本地端大型AI推理與代理任務的算力，也是市場看好新品。華碩共同執行長許先越先前指出，預售狀況亮眼，新品預計第4季問世。

Google 輝達 市場

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