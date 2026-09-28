Meta 算力大建設 要將三大領域完整匯流 廣達、緯穎、台積有望受惠

Meta全新AI代理工具「Muse」爆紅，執行長祖克柏接受專訪披露，Meta正展開5GW（10億瓦）算力大建設，積極打造元宇宙、硬體（智慧眼鏡），以及大語言模型等三大領域的完整匯流，目標2030年要達到融合物理世界和數位世界的願景。

法人看好，Meta以Muse串連硬體與AI發展，並展開5GW算力大建設，廣達（2382）、緯穎（6669）、台積電（2330）與日月光投控（3711）等供應鏈可望受惠。

Meta近期話題不斷，Muse推出後人氣火紅，日前又在年度「Connect大會」發表一款掌上裝置與三款智慧眼鏡等硬體，市場驚艷。

綜合外電報導，祖克柏接受Podcast節目《The Next Big Thing》專訪，進一步揭露Meta雄心勃勃的2030年發展路線圖，包括Muse的開發應用、智慧眼鏡產品演進，以及旨在實現超級智慧的數十億美元基礎設施建設競賽。

談到Meta上線兩周用戶即達數百萬。祖克柏直言：「我們每隔幾年才能遇到這種情況。」他將市場對Muse早期反映定調為「一出手就是全壘打」，坦言這在Meta產品歷史上屬於少數。

他並宣布Muse將整合至Meta與雷朋合作的智慧眼鏡，用戶無需再說「嘿Meta」，而是可以自定義喚醒詞，直接呼叫自己的個人AI代理。

祖克柏指出，Meta在智慧眼鏡領域的長期投入，使得公司在AI代理市場成熟後，處於較有利的位置。Meta正在將Muse及更多AI功能引入眼鏡產品，而過去相對更強調「臨場感」的元宇宙技術仍在繼續推進，只是當前更多資源轉向Muse和智慧眼鏡的AI功能。

他強調，這將使得多年來被外界視為三場「獨立豪賭」的元宇宙、智慧眼鏡和AI大模型，正在Meta內部產品層面加速合流。展望2030年，祖克柏說，元宇宙的核心願景，始終是融合物理世界和數位世界。