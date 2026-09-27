中華電信亞運公播應援中華隊棒球 MOD、Hami Video收視再創新高

中華電信於花博公園流行館舉辦「亞運新競界 大賽看中華」棒球公播活動，吸引大批球迷到場熱血響應，27日直播銅牌戰號召球迷共襄盛舉跨海為中華隊應援。中華電信總經理林榮賜與相關主管與愛爾達科技營運長許牧群到場應援，邀請棒球女孩LOLO到場，共同為中華隊對中國大陸隊的銅牌戰賽事進行LIVE Podcast，Rakuten Girls樂天女孩MIKA、高橋佳帆、言梓璇熱舞，應援團長Aby帶領現場球迷喊出熱血口號、帶動全場應援氣勢，為中華隊奪牌之戰跨海強力應援。

林榮賜表示，中華電信長期深耕國際重要賽事轉播，希望透過穩定網路、完整平台以及即時的服務，與大家共同見證2026愛知-名古屋亞運的重要時刻。中華電信持續以科技串聯每一份支持，透過穩定的韌性網路與多元轉播服務，突破時間、距離與載具限制，讓精彩賽事隨時陪伴在大家身邊。

亞運棒球賽事進入最終獎牌決戰，中華隊挺進超級循環賽後，經過兩日激烈奮戰，確定出戰銅牌戰。今日上午銅牌爭奪戰中，中華隊旅美先發左投林昱珉繳出八局無失分表現，團隊打線火力全開配合投手群穩健壓制，最終以 5 ：1 擊敗中國隊，順利將銅牌收入囊中，為本屆亞運之旅劃下圓滿句點！。

中華電信統計，Hami Video轉播本屆亞運收視再創新高，在9月26日台日棒球超級循環賽創Hami Video本屆付費會員最高同時上線數紀錄，全站單日活躍用戶數為上屆杭州亞運最高紀錄1.2倍；截至9月26日智慧提醒追蹤數最高的賽項和選手分別為棒球與「小林同學」林昀儒，展現中華隊熱門賽事與指標選手持續帶動觀賽熱潮。

為提升觀賽體驗，中華電信MOD、Hami Video雙平台提供一站式亞運專區，持續提供亞運熱血賽事轉播與創新觀賽體驗。28日起，羽球、桌球、田徑、射擊、射箭、柔道等項目決賽陸續登場。為讓球迷把握每場賽事，中華電信同步推出多元實惠的收視方案，10月8日前申辦行動、寬頻、影視指定方案並完成登錄，可抽機票與Hami點數，客戶加購或訂閱都有優惠。