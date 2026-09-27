貝萊德策略師指出AI投資趨勢：超級周期與商業化速度

貝萊德基本面股票投資團隊亞太區首席策略師貝皞晨（Ben Bei）表示，較完整的AI投資框架，不僅涵蓋直接受惠於創新的科技企業，也包括支撐AI發展的實體基礎建設，以及有助平衡整體風險的黃金相關配置工具。

一、AI超級周期：應用與商業化速度遠超過歷來科技周期

人工智慧的普及與商業化速度前所未見。AI在首個重大產品推出後約三年，使用率已達56%1，市場滲透速度不僅超越個人電腦與網際網路早期發展階段，相關企業在年度營收首次突破10億美元後的成長表現，也遠優於過去的雲端與網路企業，顯示AI的快速普及已逐步轉化為實質商業價值。

同時，AI模型能力持續呈現指數型成長。資料顯示，AI模型的智慧程度約以每年十倍的速度升，應用範圍亦從聊天機器人進展到代理型AI、世界模型、實體AI、量子運算與科學研究等領域。文字、影片、程式設計與代理型AI已帶動運算需求，隨著自駕車、機器人、國防科技、醫療及化學等實體應用擴張，將進一步推升Token使用量、運算需求及電力消耗。

這波AI投資浪潮背後亦有獲利成長作為支撐。市場預估，2026年至2030年，AI相關累計資本支出可望達11兆美元，同期累計EBITDA約達10兆美元。隨著AI持續發展，其所創造的經濟價值也將逐步從應用與服務往模型、雲端、運算、電力及實體AI擴展，投資機會將涵蓋更完整的硬體供應鏈。

二、AI時代的電力需求：資料中心與實體AI推動全球電力基礎建設

AI規模化發展正帶動全球用電需求快速攀升。全球資料中心用電需求預估在2035年達約1,600 TWh，未來十年資料中心的用電需求可望成長到約目前的四倍。實體AI的發展也將進一步提高電力需求。目前全球已有約470萬台工業機器人投入運作，而約100架無人機持續運行則需要25kW電力，約等同20戶家庭的用電量。

為滿足新增的用電需求，公用事業投資亦持續上升。美國投資人持有的公用事業資本支出，預計將由2024年的1,782億美元增加至2029年的2,484億美元 。在各類發電技術中，再生能源與儲能系統的建置速度較快，可望率先因應新增電力需求；天然氣發電則受渦輪設備供應限制，至2030年之後才有可能新增產能，新核能需要更長的建置時間。這波電力投資周期中，電力設備、零組件、輸配電基礎建設與儲能系統等整條供應鏈均可望受惠。

三、原物料：供給增加也難以跟上結構性需求攀升

AI相關投資的成長速度已明顯高於礦業投資。五大超大規模雲端服務商的資本支出已由2018年的660億美元攀升至2025年的3,795億美元，預估2026年將達到7,790億美元，但同期礦業資本支出增加幅度相對溫和。隨著AI、電網及其他基礎建設持續擴張，相關原物料的結構性需求預計也將同步上升。

然而，礦場供給難以迅速回應需求。礦場從發現礦源到正式投入生產平均需要17年，約為30年前的三倍，而資本支出仍以維持現有產能為主。銅的供應壓力尤其明顯，2015年規劃的銅礦開發專案僅有25%已完成；2020年至2025年的實際產量更較當時預估少約600萬噸，至2025年底，供應中斷約占全球銅供應的7%。

鋁同樣受到面臨供應限制。中國鋁產量已逼近4,500萬噸的產能上限，但需求來源相對廣泛，涵蓋房地產、乘用汽車、電網、太陽能、包裝、家電及電子產品。在需求持續增加而新增供應受限的情況下，鋁的供需缺口可能進一步擴大。

四、黃金的策略配置價值：在市場集中化趨勢下提供多元分散的效果

全球股市集中度持續提高，使投資組合容易受到少數大型企業的表現影響。MSCI ACWI前十大成分股占比由2022年底的23%提高至目前約41%。過去五年傳統60/40投資組合所能提供的分散效果，明顯低於此前的20年，進一步突顯尋找不同報酬來源的重要性。

金礦股與AI股票的走勢具有較低相關性。以三年月報酬計算,AI股票組合與S&P 500的相關係數為0.84,與FTSE金礦股指數則為-0.117。隨著政府負債上升，市場對法定貨幣購買力的疑慮亦有所增加，帶動黃金作為儲值資產及避險工具的需求增加。2022年至2024年，各國央行及官方機構每年購入的黃金均超過1,000噸。

黃金買盤的來源亦持續擴大。2025年，穩定幣發行商Tether買入84噸黃金，僅次於波蘭央行的102噸，顯示官方部門以外亦出現大型策略性買家。從基本面來看，金礦商自由現金流有所改善，淨負債/EBITDA下降，資本支出仍維持相對紀律，令金礦股基本面較過往周期更具韌性，也具備營運槓桿優勢。

五、AI投資版圖擴大：從掌握創新、布局基礎建設到分散投資風險

AI投資機會可從三個相互連結的面向掌握。首先，投資人可直接聚焦具備AI創新能力的企業，把握技術持續進化與應用加速普及所帶來的成長機會；其次，AI規模化發展需要龐大的資料中心、電力系統與實體基礎建設支撐，並同步推升銅、鋁及其他關鍵原物料需求，投資機會也由科技產業延伸至電力設備、電網、儲能系統、基礎建設及礦業供應鏈。