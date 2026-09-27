車用記憶體市占大洗牌！華邦電購併英飛凌事業 董座焦佑鈞這步棋怎麼算？

9月16日，華邦電宣布以11.2億美元（約合新台幣357.28億元），收購德商英飛凌（Infineon）旗下編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與鐵電隨機存取記憶體（F-RAM）事業，創下台灣記憶體業40多年以來，最大手筆的海外購併。

已經是全球第一大NOR Flash廠的華邦電，為何此刻選擇吃下英飛凌這個全球排名第4的事業？這個「槓上開花」的策略，對它的好處到底是什麼？

▋拿下英飛凌認證履歷，直接省下數年認證時間

「對華邦電而言，可以直接獲得英飛凌在車用（市場）的最高等級認證履歷，與既有Tier 1（指一級供應商）客戶關係，將省下數年認證與取得訂單的時間，」集邦科技分析師羅智文一語道破，華邦電這次瞄準的，就是汽車市場。

NOR Flash是一種「非」揮發性的記憶體，讓即使裝置斷電，儲存的資料也不會消失，小到耳機、手機，大到家電、汽車，甚至工廠裡的設備，都需要它。

半導體專家、微驅科技前總經理吳金榮指出，汽車、工業控制，是NOR Flash業者最看重的兩大市場，因為，相較於景氣波動劇烈的消費性電子市場，汽車、工業控制的需求與價格相對穩定，毛利率也較高。

其中，汽車NOR Flash市場，英飛凌是第一大廠，而且該公司經常將其與自家市占第一的車用微控制器單元（MCU）搭售給客戶。

▋車用市占一度落後，購併後躍居全球第一

儘管華邦電是整個NOR Flash產業的龍頭廠，但在汽車這個次市場，市占率僅不到15％，落後英飛凌、旺宏，與中國同業兆易創新。

中信投顧預估，完成購併後，華邦電在車用NOR Flash的市占率，不僅將躍居為全球第一，更會對第2大、第3大的兆易創新、旺宏，形成競爭壓力。

法人推估，華邦電整體NOR Flash市占率，購併後將達34％，貢獻該公司每年營收約120億到150億元。

「原本，華邦電的車用、工控市場不夠大，如果拿下英飛凌的銷售管道、車規認證，對它來說助力很大。」吳金榮說。

尤其，汽車關乎生命安全，對各種零組件的認證時間極長。一般消費電子的認證只需3到6個月，但汽車的認證期往往是「3到5年」，並且對瑕疵的容忍度低。但好處就是，一旦供應商打入，就不容易被客戶更換。

▋一舉跳過認證關卡，對雙方都是划算交易

一名國內法人指出，這筆交易，等於讓華邦電猶如「撐竿跳」、一舉跳過車業冗長的認證時間，於此同時，也壓縮了其他競爭者靠自主認證追趕的時間。

對英飛凌來說，這也是一筆划算交易。原因在於，NOR Flash與F-RAM本就是相對成熟、成長性較弱且容易受價格波動影響的業務。

「這並不是他們的主力生意，不如趁景氣大好、趁高價賣掉，」吳金榮分析，當英飛凌把這門生意切割出去，不僅換到一大筆現金，更能把資源集中在其更重視的MCU與電源晶片事業。

▋焦佑鈞12年「隱形冠軍」戰法曝光

華邦電擴大NOR Flash版圖，看似是鞏固地位的合理決策，但策略的背後，其實是華邦電董事長焦佑鈞早在12年前，就為公司定下的「隱形冠軍」戰法。

「我們『隱形冠軍』的概念，是用（一個又一個）應用市場描述的，」焦佑鈞年初接受商周專訪時表示，當一家公司能夠清楚的定義、描繪出每一項應用市場，「技術，就變成可以無限選擇的！」

他表示，所有的電子設備，都需要用程式碼來控制，而NOR Flash，就是存放這個控制碼的地方，「只要是可以存取控制碼的技術，就是可用的技術，」因為每一項技術的背後，都代表某一個特性的市場需求。

就像2005年，華邦電購併一家以色列公司，當時看重的，是對方擅長將資安的控制碼、寫進記憶體的技術，早年為了讓這項技術更完善，焦佑鈞本人甚至跑到大學找教授開發技術，熬了20年，終於在今年迎來近10倍的成長。

▋目標：擺脫景氣循環、獲利可預測

焦佑鈞的隱形冠軍戰法，終極目標，就是擺脫記憶體產業，長年受景氣循環劇烈波動的宿命。他指出，「擺脫」宿命的最佳解方，就是當市場與技術的隱形冠軍，「做為一個技術領導者，對於景氣循環所造成的影響會比較小。」

焦佑鈞說，自己20多年的目標非常一致，「我非常努力想要做到的，是『獲利的可預測性』，讓命運可以被自己掌握，而不是跟著景氣循環隨波逐流。」

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