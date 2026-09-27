連賢明：川習會雷聲大雨點小 台灣晶片牽動美中AI競賽

川習會落幕，中經院院長連賢明認為，此次結果如同預期，是場雷聲大雨點小的會議，美中在伊朗戰事、台灣等議題各有所圖，卻難有突破；對美方而言，台灣晶片製造至關重要，少了台灣，要在人工智慧競賽中獲勝相當困難。

中國國家主席習近平在華府會晤美國總統川普（Donald Trump），這是雙方今年第二度會晤。白宮、北京相繼在台灣時間26日公布會後事實清單及「中美達成8點成果共識」，兩份成果文件均未提及台灣議題。

連賢明於臉書發文表示，雙方都想利用這場會議達成某些目標，但彼此分歧太大、互信太少，雙方唯一有共識的事就是下次再談。

連賢明表示，外界普遍歸納此次會議有6大議題，雙邊貿易與關稅休兵、對美採購與投資、人工智慧、關鍵礦物管制、伊朗戰爭，以及台灣問題。川普花費大量心思，鋪紅地毯、親自去接機，期盼習近平協助解決伊朗問題，多少挽救美國期中選舉選情，然而「習大大也是老狐狸了，伊朗戰爭恰巧把美軍牽制在中東，怎麼可能出手相救？」

連賢明接著分析，川普深知習近平視台灣議題為重中之重，既然中方如此重視，美方反而更會審慎以對、暫不採取動作，為日後保留談判籌碼；更重要的是，台灣的晶片製造對中美人工智慧競賽至關重要，少了台灣，美方要獲勝很困難。

根據美國會後發布成果，包含美中建立「超級智慧對話」，針對超級智慧（super intelligence，SI）相關的風險與益處交換意見，下次交流將於11月前舉行；雙方也同意設立針對SI事件的溝通管道。

不過連賢明直言，若說中美AI要合作將是匪夷所思，川普已經多次放話，美國一定要在人工智慧競賽中領先中國，至今不賣最高效的AI晶片給中國；中國不但不同意購買次級的AI晶片，也不採用美國開發的大語言模型，要走自己的路，「兩邊競爭這麼激烈，怎麼有可能合作？哪一個國家會同意慢下腳步來管制AI的進程？」

連賢明認為，比較有可能談出成果的是關稅、貿易和稀土。就像上次峰會一樣，兩邊同意繼續貿易休兵，美方同意調降一些關稅，中方同意多買一些農產品，多賣一些稀土，直到年底下一次高峰會議再說。也基於此考量，他的美國智庫友人預測川普至年底都不會批准對台軍購。