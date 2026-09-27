日建商熊本淘金狂蓋出租公寓踢鐵板？專家點台灣科技人盤算

台積電前進日本熊本，供應鏈與高科技人才跟著湧入，嗅到商機的日本建商火速搶地、推出大批公寓住宅，沒想到乏人問津，讓原本押寶出租商機的日本建商跌破眼鏡。專家直言，關鍵在於熊本土地便宜，2034年又有鐵道通車題材，對高所得科技人才而言，「租不如買」反而成為更划算的選擇。

日媒「週刊現代」報導，台積電熱潮席捲熊本菊陽町，2021年台積電宣布進駐後，當地地價上漲，日本各地房地產業者展開土地爭奪戰，大量興建公寓，新增數千戶規模的出租住宅，如今部分地區卻出現宛如「鬼城」的景象。

當地房地產業者表示，業者原本鎖定台灣家庭，大量興建3房公寓，沒想到實際赴熊本的台灣高所得族群並未選擇租屋，而是直接以現金一次買下獨棟住宅，導致出租住宅如今空屋林立。

熊本非一線城市 土地成本低、租不如買

中華民國國際不動產協會理事長張俊麟（Cash）形容，熊本「比較像鄉下」地廣人稀、農業活動興盛，加上土地取得成本低廉，當地居民多習慣購地興建一戶建（一戸建て，獨棟住宅），華廈反而較不普及。

張俊麟進一步指出，熊本地價便宜，約新台幣1000萬元左右就可購入地上2層，有車庫、庭院的獨棟住宅，地段差一點則500至600萬元可入手，「這對台積電員工九牛一毛，台灣過去的都是高科技人才，哪一個缺錢？」

再者，台積電進駐日本熊本，也帶動半導體產業聚落加速成形，艾司摩爾（ASML）在菊陽町設有技術支援據點；原本就深耕熊本的日本半導體設備巨頭東京威力科創，近年也持續擴大當地投資與研發布局。

張俊麟表示，大廠陸續進駐後，部分企業已經有規劃員工宿舍，員工不需要另外租房。

「不是熊本房地產不好，而是租比較少，反而現在很多業者開始蓋旅館、民宿、飯店」，張俊麟指出，隨著半導體聚落成形，未來會有很多洽商機會，旅宿商機湧現，

對於日本建商押錯寶，出租公寓乏人問津的現象，張俊麟認為不需要太負面解讀，主要是建商一聽到風聲就火速購地、興建，「廠房都還沒蓋好，公寓就蓋好了，導致突然冒出非常多房子，人還沒那麼多」。

張俊麟分析，這批出租公寓未來客群應以從日本各地來熊本工作的約聘、短期日本員工為主，「他們才是最佳租屋客群」。

科技人熊本買房有盤算 目光瞄準5年後

日本建商鎖定外派熊本的居住商機，其實台灣高科技族群也打著自己的如意算盤。

張俊麟指出，據了解，台積電（TSMC）派駐日本熊本子公司JASM的員工採4年一輪調，意味員工在當地購屋後，待輪調期滿，可以選擇繼續持有、出租賺取租金，也可以出售。甚至在台積電員工持續赴熊本輪調的情況下，轉手未必得大費周章尋找買家，「台積電員工直接賣同事就好」。

值得注意的是，日本不動產交易設有「5年分水嶺」，出售持有期間在5年以下，房地產轉售所得適用30%所得稅率，超過5年則降至15%。考量短期轉售稅負較重，赴日置產的台灣買家多抱持長期持有的心態。

另一方面，日本政府近年大力扶植半導體產業，熊本成為投資重鎮，持續強化「九州矽島」產業能量；熊本縣並推動阿蘇熊本機場聯外鐵路，目標2034年度末通車。

張俊麟以「台灣捷運通車前，周邊房地產都會有一波行情」比擬，對赴熊本工作的科技人而言，買房不只是解決居住需求，還能等待交通建設題材發酵，算盤打的是長線。

台日房產觀念大不同 台人重資產配置日人看居住需求

台灣人赴日工作選擇買房而非租屋，看在日本人眼中或許有些意外，背後其實反映台日截然不同的房產觀念。

信義房屋日本事業部專案執行經理林芳儀說明，回顧過去40年歷史，台灣房市多處在上漲波段，因而民眾將房地產視為抗通膨的工具，並期待從中獲得資產增值的可能性。相較之下，日本歷經房地產泡沫破裂，經濟陷入長期停滯，直到2010年代、前日本首相安倍晉三上任並推動安倍經濟學後，房市才逐步回溫。

也因此，林芳儀指出，日本人對於房地產都以居住角度思考，不論讀書或是出社會工作，第一個選擇都是先租屋；台灣人比較走「功能性」取向，可能因為子女跨縣市就學置產，或是購買風景怡人的度假宅。

日本租屋市場發達，也衍生出完整的租賃管理體制，但相較台灣，入住初期所需負擔的成本也更為複雜。

以台灣而言，租屋族要考慮的成本包括當月租金、押金（最高不得超過2個月房租總額），以及搬家費用。林芳儀表示，日本租屋成本遠比台灣更高，概算約當月租金的5至6倍金額，除了涵蓋租金，還有押金、禮金、搬家費、保險費、保證公司費用。

儘管近年日本經濟逐漸擺脫陰霾，走向溫和成長與利率正常化的階段。林芳儀表示，從房地產指數來看，相較1988年的最高峰，當前水準也僅約一半左右，還有一段明顯落差；台日經歷不同的房市景象，也形塑出截然不同的房產觀念。