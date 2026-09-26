台積電先進製程布局加速 「惠來產業園區」向半導體供應鏈招手

從大立光（3008）積極擴產到台積電（2330）推進先進製程，中台灣科技產業聚落成形。看準這波趨勢潮流，全新開發的「惠來產業園區」向台積電半導體供應鏈招手，廣邀半導體、光通訊設備、精密零組件、自動化、AI智慧製造及高附加價值產業進駐園區投資設廠。

AI、高效能運算與先進製程持續帶動台灣科技產業投資，中台灣迎來新一波產業布局熱潮。從台積電中科1.4奈米先進製程廠持續推進，到大立光今年多次購置台中土地、累計投入逾80億元，科技大廠積極提前部署未來產能，也讓產業用地成為企業下一階段競爭的重要戰略資源。

而從近期科技業擴產動向可以看出，企業對產業用地的布局正明顯提前。由於從土地取得、廠房興建、設備進駐到正式量產，往往需要數年時間，「提前卡位」已成為企業因應下一階段成長的重要策略。

尤其，AI與先進製程需求持續升溫，企業選擇設廠基地時，考量的不只是土地成本，更包括建廠時程、交通物流、供應鏈距離及未來擴充彈性。

惠來產創董事長顏世陸指出，台積電中科先進製程布局持續推進，中台灣半導體產業鏈也迎來新一波發展契機。從半導體設備、精密零組件、自動化系統、特殊材料、廠務工程到技術服務，相關供應鏈企業勢必更加重視與核心客戶之間的產業距離，如何提前取得適合設廠、擴廠的基地，將成為掌握下一波先進製程商機的重要關鍵。

顏世陸強調，科技產業進入高速發展階段後，「時間」已成為企業的重要成本。尤其半導體與高科技供應鏈必須緊跟客戶擴產腳步，企業愈早完成基地布局，愈有機會掌握市場成長先機。

惠來產業園區位處中彰產業核心軸線，鄰近中部科學園區、台中精密機械科技創新園區及台中工業區，並可快速串聯台74線快速道路、高速公路與高鐵台中站，具備交通、物流及產業聚落優勢。

有別於傳統工業區，惠來產業園區從開發初期即導入高綠覆、雨水回收、污水處理、20米綠帶、公園及滯洪池等規劃，並朝AI智慧管理與永續園區發展，協助企業兼顧生產效率、ESG及未來淨零供應鏈要求。

惠來產創特助顏煜維表示，隨著中台灣科技產業持續升級，園區下一階段將積極向台積電相關供應鏈，包括半導體、光通訊設備、精密零組件、自動化、AI智慧製造及高附加價值產業招手，希望透過完善的產業環境與區位條件，吸引更多優質企業提前布局。

「科技產業競爭的不只是技術，也是速度！」顏世陸強調，惠來產業園區希望提前為企業準備好土地、環境與基礎建設，承接下一波科技供應鏈設廠、擴廠需求，進一步厚植中台灣產業聚落能量。

惠來產業園區位居中彰產業核心，快速串聯中科、精機園區、台中工業區及高鐵台中站。業者提供

惠來產創董事長顏世陸（左）與董事長特助顏煜維，說明惠來產業園區整體產業布局。業者提供

惠來產業園區完善產業環境，積極迎接高科技及半導體相關供應鏈進駐。業者提供