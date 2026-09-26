傳產業吃不到AI紅利　專家：資源排擠加劇K型經濟

台灣經濟搭上AI列車高速前進，不少傳統產業卻因吃不到AI紅利陷入焦慮。專家分析，AI產業快速吸走資金、高階人才與能源，形成生產要素「排擠效應」，一端是科技業乘著AI需求向上，另一端的傳統產業卻承受成本攀升、需求疲弱與人才流失的衝擊，K型經濟的兩端因此愈拉愈開。

「K型經濟指的是同一經濟體內，高科技、AI產業持續向上，傳統產業卻持續承壓的長期兩極化發展趨勢」，商業發展與策略研究所長朱浩對中央社記者分析。

朱浩認為，K型經濟問題核心在於生產要素的「排擠效應」，AI產業快速吸收資本、高階人才與能源，從電力、綠電到頂尖人才，都優先流向具有高報酬能力的科技企業；另一方面，算力與技術門檻提高，也使資本更加集中於少數大型企業；傳統產業面對轉型成本時，缺乏足夠資源。

這也形成一種特殊景象，AI產業創造的出口與產值，持續推高整體經濟數字，掩蓋傳產疲軟的真相，財富未必能等比例傳導至所有產業與民眾。

攤開證交所及櫃買中心公布的2025年上市櫃公司平均員工薪資，半導體產業平均年薪達新台幣258萬元，觀光餐旅業平均年薪則約54.3萬元，前者與後者的差距高達4.75倍。

AI產業狂飆 傳產恐面臨「多重擠壓」

「今年是家具產業相當艱辛的一年」，商億-KY董事長謝智通直言，近年大量資金流向AI、科技產業與股市，傳統消費市場受到排擠，加上關稅、通膨與需求疲弱，當AI產業狂歡的同時，全球家具產業進入新一輪淘汰賽。

旅宿與宴會產業同樣感受到壓力。雲品國際總經理丁原偉表示，在人力與食材成本不斷攀升下，業者朝向聚焦高階和高附加價值的市場，但也有業者因為缺工、利潤變薄等問題，黯然退出市場。

誠品通路發展事業群總經理林家賢則觀察，今年截至目前，誠品人流較去年同期增加約1成，西門町誠品生活武昌、新店人流更成長超過2成。他認為，「AI帶動整體經濟與消費，也讓零售業嚐到一點甜頭」。

不過，不少零售業者仍認為，資金較多流向股市、房地產、海外與奢侈品，高收入者的邊際消費傾向對基本內需有限，難以帶動傳統產業。

資金開始尋找「AI紅利」 進一步拉大差距

另一個值得注意的現象，是傳產與高科技本業成長出現巨大差距，與AI關聯度較低的傳統產業股，甚至開始「買台積電股票」。

本業為殯葬服務的龍巖，在2020年便買進台積電股票，至今帳面價值大幅增加，成為業外收益的重要來源；不少餐飲業者本業營運穩健，也陸續加碼台積電股票，盼以投資形式共享AI紅利。

朱浩指出，這透露出另一層K型結構，資金持續往AI集中，進一步強化產業間的差距，將帶來多方面的不利後果。例如，當經濟過度依賴少數AI產業，一旦全球AI投資降溫，其他產業卻已經因AI間接導致的高成本環境而削弱實力，整體經濟缺乏另一個足以緩衝的備援，恐導致經濟缺乏韌性而「硬著陸」。

傳產真正的解方 不是變成科技公司

朱浩認為，「傳產轉型不能以舊思維解決新問題」，不是單純添購AI設備、做數位化升級，就能追上科技巨頭。

他建議，傳產真正的優勢反而是多年累積的「暗資料」與產業知識，例如生產流程參數、師傅經驗與現場know-how；若能進一步資料化、模型化，發展成專用AI應用，可能形成通用模型難以複製的產業護城河。

其次，他認為，傳產不必把自己變成科技公司，而應該利用AI重新定義既有產品與服務。例如螺絲廠不只是賣螺絲，而是把製造能力、軟體與服務整合，從單純產品供應商轉型為高附加價值的解決方案提供者。

政府與產業公會則可扮演「賦能者」角色。他舉例，可建立工具機、紡織等產業專用AI基礎設施或模型，以共享、租用等方式，降低中小企業導入門檻，讓「K型」另一端的產業找到上升路徑。