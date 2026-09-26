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暴走的AI問題篇／法規追不上 風險步步升

經濟日報／ 記者徐珮君／專題報導

AI快速演進，政府、企業都可能成為被攻擊標的，作為政策的制定者，不少政府也面臨「法規永遠追不上技術」的難題。

數位發展部資通安全署署長蔡福隆坦言， AI變化速度太快，即使今天提出指引，未來也可能很快需要修改，目前各國仍在摸索，因此現階段多採取風險指引與標準，而不是立即訂出一套完整法律。

數發部目前正研擬政府機關導入AI的資安注意事項，以及AI Agent資安參考指引。

蔡福隆認為，AI發展已不可能踩煞車，從AI Agent越權，到資料外洩、資安攻擊，再到法律責任與政府監管，AI帶來的風險已經不再只是單一技術問題，而是企業治理、資安、法律、政策甚至國家安全的綜合挑戰，因此，人類必須重新學習如何與AI共存，「要以教育取代恐懼，以賦能面對挑戰。」

澳門大學科技學院特聘教授顏至宏也建議，人類需要花時間與AI Agent相處，而不是只訂幾條抽象的道德原則，就認為AI不會失控，尤其AI快速擴張，已經大量消耗其他產業可使用的資源。當系統性風險開始出現苗頭，政府也必須意識到，不能讓既得利益者單方面決定遊戲規則，而應該讓不同利害關係人與專家共同參與管理規則的制定。

（系列三之一）

風險 數發部 資安

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