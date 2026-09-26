暴走的AI問題篇／無差別襲擊 人類挑戰大

趨勢科技紅隊資安威脅研究員游照臨觀察，AI時代的攻擊手法未必是全新的，其中仍有許多是傳統駭客使用的SQL Injection、CVE漏洞等。

AI真正改變的是「攻擊成本」。游照臨說，過去駭客會挑選CP值較高的攻擊目標，但是現在AI可以大量、快速地進行地毯式搜尋，這代表企業過去累積的系統問題，可能一一被挖出，「有點像是過去欠的資安債，遲早要還。」

在資安界有30餘年經驗的精誠資訊資安策略總監陳勇君進一步指出，AI Agent帶來的最大改變，是傳統資安的防禦邏輯可能失效。因為過去大部分資訊安全產品，主要是針對「已知病毒」或「已知異常行為」進行偵測與阻擋，也就是典型的「黑名單」概念，凡是上了黑名單，就直接封鎖、刪除。但是通常AI Agent使用的是合法帳號、密碼，以及企業正式授予的權限，「這個通行證本來就是公司發的，傳統資安機制很難打掉它。」

面對AI帶來的新型態資安風險，政府與企業該如何防範？

專精科技、隱私和網路資安的律師事務所Crowell & Moring合夥人費拉羅認為，若設立輕量型安全護欄，甚至毫不設防，將為AI代理程式開啟鑽漏洞之門。全球科技研究與顧問公司Futurum Group副總裁艾希里也提到，AI可輕易並迅速利用任何弱點或缺陷，因此工作流程的每個環節都必須顧及網路安全。

他認為，每一位資訊長（CIO）、資訊安全長（CISO），乃至於執行長（CEO），都應該與團隊共同檢視安全計畫，以及目前正在落實的任務。

至於系統遭入侵的Hugging Face機器學習主管傑奈特也提醒企業，有一點非常重要，就是別太輕信這些模型開發公司的宣傳話術，「首要之務，是嚴加控制對這些模型和數據的存取，並且實施配套措施，檢查代理AI在做的事與賦予他們的任務一致」。