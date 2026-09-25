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Lenovo 2026通路展望大會 助力夥伴加速AI應用落地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想（Lenovo）近期舉辦「2026 Lenovo Evolve Channel Kickoff 通路展望大會」，圖為Lenovo香港澳門及台灣大區總經理張苑瑩。圖／聯想提供
聯想（Lenovo）近期舉辦「2026 Lenovo Evolve Channel Kickoff 通路展望大會」，圖為Lenovo香港澳門及台灣大區總經理張苑瑩。圖／聯想提供

聯想Lenovo）近期舉辦「2026 Lenovo Evolve Channel Kickoff通路展望大會」，以「Smarter AI for All」為核心理念，宣布Lenovo 360通路框架邁入全新紀元，以更完整的合作架構、解決方案與服務，協助在地合作夥伴推動 AI 應用落地，創造新商業機會。大會中，Lenovo更完整揭露Lenovo賦能於 2026 FIFA 世界盃的Sports Tech AI解決方案，展現突破性的AI實踐與落地應用能力，彰顯Lenovo從企業場景到國際級大型活動的端到端實踐力。

Lenovo香港澳門及台灣大區總經理張苑瑩表示，AI正重塑全球企業的營運模式，Lenovo將持續透過Hybrid AI Advantage混合式AI架構與全新升級的Lenovo 360框架，整合裝置、基礎設施、軟體與服務能力，推動從硬體導向轉變為以服務與解決方案為核心的整合。

張苑瑩指出，Lenovo亦在AI助攻下，不只營收獲利大增，位列2026年度《財星》500強第153名，更因其在供應鏈策略與執行的卓越領導力，榮登2026年「Gartner全球供應鏈25強」排行榜第五名。

新任Lenovo台灣區總經理的黃凱表示，Lenovo已透過在FIFA、F1等全球舞台大規模部署AI技術，展現智慧科技所能創造的可能性。延續這些實戰經驗，我們將進一步聚焦台灣市場，致力打造完整的AI生態系，攜手客戶與合作夥伴共同成長，加速AI落地與產業轉型。

Lenovo致力於打造最全面的AI產品組合，除了Copilot+ PC等創新裝置，本次通路展望大會展演了全新的Lenovo xIQ平台，進一步擴展Hybrid AI Advantage企業AI解決方案組合。

Lenovo xIQ涵蓋Agent、數位工作環境及混合雲三大領域，透過自動化、治理及智能營運能力，協助企業提升生產力、優化IT效率並加速AI規模化落實。結合AI PC、混合式基礎架構、AI原生平台、顧問服務及經驗驗證的應用場景，協助企業以更高效率、更低風險推動AI轉型、導入工作流程，創造可衡量的商業成果。

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