Lenovo 2026通路展望大會 助力夥伴加速AI應用落地

聯想（Lenovo）近期舉辦「2026 Lenovo Evolve Channel Kickoff通路展望大會」，以「Smarter AI for All」為核心理念，宣布Lenovo 360通路框架邁入全新紀元，以更完整的合作架構、解決方案與服務，協助在地合作夥伴推動 AI 應用落地，創造新商業機會。大會中，Lenovo更完整揭露Lenovo賦能於 2026 FIFA 世界盃的Sports Tech AI解決方案，展現突破性的AI實踐與落地應用能力，彰顯Lenovo從企業場景到國際級大型活動的端到端實踐力。

Lenovo香港澳門及台灣大區總經理張苑瑩表示，AI正重塑全球企業的營運模式，Lenovo將持續透過Hybrid AI Advantage混合式AI架構與全新升級的Lenovo 360框架，整合裝置、基礎設施、軟體與服務能力，推動從硬體導向轉變為以服務與解決方案為核心的整合。

張苑瑩指出，Lenovo亦在AI助攻下，不只營收獲利大增，位列2026年度《財星》500強第153名，更因其在供應鏈策略與執行的卓越領導力，榮登2026年「Gartner全球供應鏈25強」排行榜第五名。

新任Lenovo台灣區總經理的黃凱表示，Lenovo已透過在FIFA、F1等全球舞台大規模部署AI技術，展現智慧科技所能創造的可能性。延續這些實戰經驗，我們將進一步聚焦台灣市場，致力打造完整的AI生態系，攜手客戶與合作夥伴共同成長，加速AI落地與產業轉型。

Lenovo致力於打造最全面的AI產品組合，除了Copilot+ PC等創新裝置，本次通路展望大會展演了全新的Lenovo xIQ平台，進一步擴展Hybrid AI Advantage企業AI解決方案組合。

Lenovo xIQ涵蓋Agent、數位工作環境及混合雲三大領域，透過自動化、治理及智能營運能力，協助企業提升生產力、優化IT效率並加速AI規模化落實。結合AI PC、混合式基礎架構、AI原生平台、顧問服務及經驗驗證的應用場景，協助企業以更高效率、更低風險推動AI轉型、導入工作流程，創造可衡量的商業成果。