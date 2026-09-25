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零壹科技獲IEAT傑出企業貿易獎 執行長：將持續連結全球、台灣產業

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

資訊服務大廠零壹（3029）科技榮獲台北市進出口商業同業公會（IEAT）80周年「傑出企業貿易獎」。零壹科技執行長沈柏延表示：「很榮幸獲得 IEAT 傑出企業貿易獎肯定。這項榮耀不僅是對零壹長期經營成果的認可，更肯定我們在全球科技供應鏈與台灣產業需求之間，持續扮演連結、整合與賦能的角色。

本獎項採四階段評選機制，從基本資格、進出口實績及近三年經營績效出發，並就法令遵循、誠信經營及企業國際貿易貢獻進行綜合審議；評選亦納入營收、獲利、成長率、報酬率與生產力等八項客觀財務指標，遴選具備經營韌性、成長動能與國際競爭力的優秀企業。

在此同時，零壹科技日前亦獲選『2026外資精選台灣100強（Taiwan FINI 100）』『中堅潛力企業』第3名。面對企業數位轉型、AI規模化導入與資安韌性需求，零壹將持續深化技術整合與服務能力，與原廠、經銷及解決方案夥伴共同創造更具競爭力的價值。」

零壹 科技 供應鏈

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