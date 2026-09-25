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日月光投控ADR跌0.98% AI封測需求強、下半年營運續看增
全球封測龍頭日月光投控（3711）美國存託憑證（ADR）台灣時間25日收43.5美元，下跌0.43美元、跌幅0.98%，業界認為，該集團在AI帶動先進封裝與測試需求暢旺的態勢下，加上新增產能陸續開出，下半年營運成長動能仍強。
日月光投控營運長吳田玉先前表示，下半年封測業務將延續強勁成長，今年先進封測（LEAP）營收可望超越原估的35億美元，成為推升業績的重要引擎。
法人指出，第3季先進封裝、一般封裝與測試需求維持強勁，全製程服務（Full Process）由開發階段邁入量產，美系大客戶CPU於9月開始出貨，帶動先進封裝業務增溫。看好客戶需求續強及產能擴充效益，並已調升日月光投控獲利預估，後續營運成長可期。
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