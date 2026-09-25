小摩報告：樹脂可能成為 CCL 材料下一個差異化關鍵

外資摩根大通（J.P. Morgan，小摩）日前發布報告指出，CCL材料升級的下一階段，競爭焦點可能從玻纖布、HVLP銅箔，進一步轉向樹脂（resin）；樹脂配方或將成為高階CCL差異化的下一個關鍵。

小摩報告表示，目前CCL上游材料供應仍普遍呈緊缺。並特別提到，未來CCL升級的主要驅動因素，可能由目前的玻纖絲、玻纖布、銅箔等，近一步轉向樹脂。樹脂配方具有高度專有性，而樹脂與填料（filler）之間的交互作用也相當關鍵，因此仍存在持續改善材料性能的空間。

業界表示，高速運算與AI伺服器推升CCL往M7、M8、M9等高階規格升級，材料不只是追求低介電常數（Low-Dk），還要兼顧低介電損耗（Low-Df）、低熱膨脹係數（Low-CTE）、耐熱性及訊號完整性，因此樹脂本身的分子設計，以及樹脂與填料、玻纖布之間的配方組合，成為影響CCL性能的重要因素。

調研機構統計，樹脂在CCL材料成本中占比約25%-35%，僅次於玻纖布。由於樹脂必須與玻纖布含浸、固化形成介電層，樹脂配方、分子結構及固化程度將直接影響基板的介電常數（Dk）與介電損耗（Df），進而影響高速高頻訊號傳輸的損耗與穩定性，因此成為高階CCL材料升級的關鍵。

台廠材料業者持續布局CCL樹脂及相關固化劑、添加劑與改質材料，其中南亞（1303）、長興（1717）、國精化（4722）、雙鍵（4764）、崇舜（7763）及國慶科技（1721）等業者均切入相關產品。

其中，國精化與日本JSR合作，在M7以上高階板材、及M6以下板材均有產品布局。目前國精化M7以上產品陸續對國內板廠客戶出貨，M9產品則已通過客戶驗證，目標該材料年產能在今年第4季達1,800至2,000噸，產能持續放大。

不過法人也指出，樹脂配方能力需高度客製化，屬CCL廠核心技術；上游電子樹脂業者則與客戶協力開發客製化配方原料。