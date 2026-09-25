新漢參展達拉斯台灣形象展 秀 Edge AI 六大關鍵場域應用

工業電腦大廠新漢（8234）持續以軟硬體整合及功能安全技術為核心，全面推進Edge AI應用落地，獲邀參加本周於美國達拉斯舉行的美國台灣形象展（TAIWAN EXPO USA 2026），作為台灣關鍵Edge AI解決方案標竿企業展出六大AIoT Solutions落地方案。

本次參展內容涵蓋旗下創博（NEXCOM Robotics Solutions）MARS Pro系列機器人控制平台、智慧工廠AI生產應用、工業級OT資安防護eSAF系統、企業級EdgeGPT AI-X及智慧城市NDiS系列等全方位方案。藉由本次展出，新漢目標將長期深耕的AI邊緣運算與工業自動化軟硬實力跨足北美，拓展海外市場商機。

新漢於8月份台北國際自動化工業大展上，由旗下專注於機器人控制與運動控制的子公司創博（NEXCOM Robotics Solutions）領軍，宣布攜手工研院、仁寶、德國Synapticon及數十家國內外關鍵零組件夥伴，正式成立「RoboWIZ AI機器人開放平台」。

該平台涵蓋AI核心控制、功能安全與資安、視覺感知、實時控制及致動整機等五大架構，旨在降低跨領域整合門檻，加速人形、四足與雙臂機器人的產業落地過程。新漢表示，繼國內自動化展亮相後，本次達拉斯參展亦是擴大全球生態系布局的重要一環，新漢將鎖定歐美市場需求，期望藉由美國台灣形象展深化北美當地的產業鏈結，積極尋找潛力技術與通路合作夥伴，共同打造更具韌性與前瞻性的AI機器人生態系。

受惠於邊緣運算需求強勁及自動化轉型效益顯現，新漢今年累計1至8月合併營收達新台幣41.87億元，較去年同期成長5.26%；其中8月單月營收更達6.12億元，年增達47.96%。

而在集團重點的機器人業務領域，相關產品詢問度與出貨力道持續增溫，今年前八月創博營收實現雙位數顯著成長，新漢董事長林茂昌指出，隨著RoboWIZ AI機器人生態系的持續擴張以及加強歐美市場的深化推廣，看好AI機器人與智慧製造解決方案將成為推升今年第4季以及中長期營運成長的核心動能。