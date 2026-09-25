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AI 需求帶旺耗材鏈 中砂、家登有望迎新商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著先進製程道數與複雜度持續提升，法人認為，半導體耗材供應鏈的重要性已大致獲市場充分認知，主要供應商包括中砂的鑽石碟，以及家登的EUV Pod、Diffuser FOUP等。

法人指出，考量客戶分散供應商、導入第二供應商的策略，通常第一供應商約占八成主要份額，因此後續業者的上修空間，可能主要來自四大因素，包括台積電優於預期的建廠進度、單一製程節點的擴產幅度、美系IDM採用度提升，以及生成式AI終端需求帶動半導體景氣進一步上行。

其中，生成式AI需求仍存在難以完全量化的token需求，以及AI Agents等革命性應用產品，若相關需求持續擴大，可望進一步推升半導體需求，帶動耗材供應鏈成長。

值得注意的是，中砂ABU事業部產品涵蓋傳統砂輪與鑽石砂輪，其中傳統砂輪以內銷為主，應用範圍包括工具機、鋼鐵等產業。受惠工具機產業由谷底復甦並進入擴張期，公司自7月起調漲部分產品單價約5%至15%。

法人補充，從JMTBA日本工具機訂單指標觀察，過往8月通常進入傳統淡季，但2026年8月整體訂單金額年增64.7%至1,978.8億日圓，已連續14個月呈正成長，且單月訂單總額創歷史新高。

若觀察過往循環周期，此輪景氣落底時間約在2024年8月，至今上行周期已達24個月，超過近十年平均11至20個月的上行周期。此外，2026年7月JMTBA海外訂單占比達72%，訂單金額年增51%，連續22個月維持正成長，海外需求亦持續回升。

另外，法人表示，隨著資料中心與半導體產業推動新一輪設備汰換周期，需求也從北美專業加工廠，進一步擴及能源、工程機械、汽車、航太，以及以亞洲為核心的半導體大型投資案，應用領域更加多元。法人預期，在工具機產業景氣擴張及多元終端需求帶動下，中砂傳統砂輪下半年營運可望持續維持年增。

家登方面，法人分析，隨著AI/HPC推升封裝尺寸，面板級封裝的經濟效益可望更加顯著。以90×95mm²封裝尺寸為例，510×515mm面板相較12吋矽晶圓，產出量可增加6.3倍。隨著相關設備與生態系逐步成熟，法人也觀察到，現有較小尺寸客戶長期有望持續擴大規格，以進一步提升經濟效益。

對載具廠商而言，封裝尺寸擴大將帶來新的發展機會。家登目前在先進封裝載具Frame FOUP市場的市占率仍落後國內競爭廠商，不過，隨著市場朝更大尺寸規格發展，法人判斷目前仍處於競爭態勢初期，因此正向看待家登在新規格市場的發展機會。

家登 耗材 中砂

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