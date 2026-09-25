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人形機器人2026迎轉折 台廠供應鏈誰最有戲？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

人形機器人正從科技展示走向產業化。法人表示，中國在人形機器人量產與成本控制方面占有優勢，美國則加速布局AI技術與高階應用，加上地緣政治因素推動，全球產業版圖正重新洗牌。2026年可望成為人形機器人產業發展的重要轉折年，未來幾年，能兼顧成本、技術能力與供應鏈安全的廠商，可望占有一席之地。

事實上，一台人形機器人全身擁有數十個關節，每個關節都需要馬達、減速機、螺桿與感測器等零組件，零組件成本占整機比重高，也成為台灣廠商切入人形機器人供應鏈的重要環節。

法人指出，傳動與減速機方面，上銀（2049）具備諧波減速機與線性滑軌產能，直得（1597）、全球傳動（4540）則布局滾珠螺桿與線性傳動元件。

馬達與控制方面，台達電（2308）、東元（1504）、大銀微系統（4576）提供伺服馬達與驅動系統。AI運算與系統整合方面，台積電（2330）代工人形機器人所需的AI晶片，鴻海（2317）則與NVIDIA合作發展機器人平台與智慧工廠應用。

隨著美國相關限制措施推動非中國供應鏈成形，台廠若能通過美系客戶驗證，有機會進一步切入供應鏈。不過，目前多數廠商的機器人相關營收占比仍低，實際貢獻仍須觀察後續產品驗證與出貨進度。

展望後市，法人分析，人形機器人產業可觀察四大重點。首先是成本曲線，售價能否降至2萬美元以下，是大規模普及的重要門檻。中國廠商已將入門機種價格壓低，美國廠商能否跟進，將是後續發展關鍵。

其次是AI大腦，VLA（視覺－語言－動作）模型與真實資料累積，是人形機器人從「能夠動作」進一步走向「真正實用」的核心。

第三是零組件供應鏈，減速機、伺服馬達、靈巧手、感測器與AI晶片需求可望同步擴大，台廠能否打進美系客戶供應鏈，將是重要觀察指標。

最後是應用落地，短期仍以工廠與物流等場景為主，家庭應用在安全性、可靠度與隱私等方面仍待驗證，可能還需要3至5年才有機會逐步普及。

人形機器人 供應鏈 機器人

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