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金居8月 EPS 為0.8元 分析師看好全年將突破10元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

銅箔材料商金居（8358）公告8月自結淨利2.03億元、每股獲利（EPS）0.8元，法人機構表示力獲利略低於預期，主因銅價及電價等成本持續墊高，壓抑單月獲利。

不過，分析師指出，隨AI平台持續升級，今年下半年輝達Rubin平台將全面導入HVLP4，目前全球具備HVLP3∕HVLP4認證及量產能力的供應商仍有限，加上CSP持續擴大AI資本支出，預期2026~2028年高階銅箔供需維持緊俏；考量供給受限及成本上行，推估金居最快9月或第4季再度調升加工費，有助後續成本轉嫁。

展望未來，斗六三廠預計2026年底開出新產能，HVLP4自下半年放量，將成為2027~ 2028年主要成長動能；GP999銅箔亦已獲兩家CSP認證並小量出貨，受惠AI資料中心朝HVDC 架構升級，有助產品組合持續優化，預估金居今、明2027年EPS分別為10.2元及19.1元，年增143.4%、及86.9%，受惠HVLP4供需緊俏、加工費調漲及GP999放量，持續看媽後市營運表現。

金居 EPS 分析師

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