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台積電赴美投資核准達440億美元 經部：預期持續送件審查

中央社／ 台北25日電
台積電赴美投資案已獲經部7度核准，累計股本金額達440億美元。美聯社
台積電赴美投資案已獲經部7度核准，累計股本金額達440億美元。美聯社

台積電持續擴大美國布局，經濟部投資審議司至今7度核准台積電赴美投資案，累計核准股本金額達440億美元。投審司表示，台積電申請投資沒有固定規律，主要依公司需求進度提出，不過觀察目前核准金額與台積電公開承諾的美國投資規模仍有距離，預期未來仍將陸續提出投資案申請。

根據投審司資料，台積電於2020年12月獲准以3000萬1000美元設立亞利桑那子公司，正式啟動對美投資，此後隨即開啟一連串增資計畫。

包括2020年12月增資34億6999萬9000美元獲准、2023年3月35億美元、2023年9月45億美元、2024年6月50億美元、2024年9月75億美元，以及今年7月200億美元。累計台積電對美投資達440億美元。

從歷次核准金額觀察，台積電近年申請對美投資規模呈逐步放大趨勢，今年7月最新一筆更達200億美元。

投審司指出，經濟部審查的是台積電對美國子公司的股本金額，並非台積電在美國的全部投資支出，從歷次案件來看，目前沒有觀察到台積電增資具有特定時間或金額規律，台積電董事會討論通過，便向投審司提出投資申請審查。

台積電2025年3月時已宣布，在亞利桑那州鳳凰城原本650億美元投資基礎上，再增加1000億美元，規劃興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施及1間研發中心，使當時宣布的美國投資規模達1650億美元。

台積電董事長暨總裁魏哲家於今年7月16日在法說會中宣布，將在美國亞利桑那州再加碼1000億美元投資，規劃再興建4座晶圓廠及先進封裝設施，使台積電在美投資總額達到2650億美元。

相較於台積電對外宣布的整體投資規模，目前核准的440億美元股本仍有差距。投審司表示，未來是否提出新的股本增資申請，仍須視台積電實際投資計畫及申請案件而定，但以目前公開承諾的投資金額來看，預期未來仍會有新的投資案件。

面對台積電對美投資，經濟部日前表示，將確保「3個優先」維持台灣領先，包括優先確保最大製造產能在台灣、優先確保最先進技術留在台灣，以及優先維護最完整的台灣科技產業生態系。

經濟部也指出，台積電目前已有19座先進製程及封裝廠正在運行中，同時也在台灣新竹、台中、嘉義、台南及高雄等園區持續興建13座，未來也將繼續擴大投資台灣，維持先進製程在台產能遠高於海外。

台積電 亞利桑那 經濟部

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