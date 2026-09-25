AI熱潮不是雨露均霑 科技廠兩極化發展

AI強勁需求，驅動全球半導體今年產值可望超前達成1兆美元大關，比原先預估的2030年快了4年。在AI爆發成長挹注下，輝達、台積電等關鍵廠商業績激增，相關效益也不斷擴散，但這波AI浪潮下，並非雨露均霑，而是兩極化發展。

人工智慧（AI）蓬勃發展，已自訓練進展到推論，全球雲端服務供應商（CSP）持續不斷擴大資本支出，絲毫沒有放緩軍備競賽腳步的跡象，龐大的AI商機成為各家廠商必爭之地。

順應AI快速發展趨勢，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）不僅快速迭代推出新處理器，今年VeraRubin量產，新一代的Rubin Ultra將緊接著於明年量產，輝達還推出Groq 3 LPX推論晶片。

輝達和其主要晶片代工廠台積電成為這波AI熱潮下的最大受惠者，輝達不僅成為全球IC設計龍頭，其營收更比第2大至第10大IC設計廠營收總和還多，並超越蘋果（Apple），躍居台積電最大客戶。

輝達2027會計年第2季單季營收達到962.21億美元，毛利率75%，淨利達596.88億美元，營收與獲利皆年增超過1倍。輝達執行長黃仁勳並預告，2028會計年總營收可望再增長70%。

台積電營收與獲利也不斷創下歷史新高，今年累計前8月營收新台幣3兆3868.7億元，年增39.26%，今年美元營收增幅可望微幅超過40%。據市調機構集邦科技統計，台積電今年第2季市占率達到72.5%，穩居全球晶圓代工龍頭。

輝達在暴賺的同時也大舉投資、收購，積極布局未來，接連投資英特爾（Intel）、邁威爾（Marvell）、OpenAI、xAI，收購AI晶片新創公司、矽光子和開源AI平台業者，日前還斥資35億美元認購聯發科的海外可轉換公司債（ECB），強化雙方合作。

受AI強大吸力造成的資源排擠效應影響，記憶體出現前所未見的缺貨漲價潮，業者預期，缺貨潮至少可能延續到2027年上半年。集邦科技估計，CSP重點採購的伺服器記憶體，2025年下半年合約價累計上漲64%，2026年可望再上漲約270%；企業級固態硬碟（SSD）價格2025年下半年累計上漲35%，2026年將再上漲235%。

美國記憶體廠美光（Micron）預估，2026會計年第4季毛利率可望達到86%，高毛利率令台積電董事長暨總裁魏哲家感到忌妒。記憶體龍頭廠三星(Samsung)預期，2026年獲利將超越跨入半導體產業以來約40年累計的總獲利。

台灣記憶體廠營運表現也水漲船高，模組廠宜鼎和記憶體控制晶片廠群聯今年第2季同步繳出單季每股純益超過100元的佳績。

研調機構顧能（Gartner）預估，2026年全球半導體業營收將達到1.6兆美元，成長92%。其中，記憶體營收可達8370億美元，占半導體總營收比重自2025年的27%，竄升至2026年的54%；若不計記憶體營收，2026年半導體營收將成長約21.9%。記憶體是半導體業成長一大動力。

受記憶體供不應求、價格飆漲影響，手機和個人電腦等消費性產品今年銷售恐面臨衰退壓力。以筆記型電腦市場為大宗的觸控晶片廠義隆電，今年累計前8月營收反較去年同期衰退；而面板驅動IC廠敦泰以手機市場為大宗，今年累計前8月營收則減少12.95%，未享受到本波掀起科技浪潮的AI紅利。

此外，感測器廠昇佳產品以手機應用市場為主，今年累計前8月營收衰退14%；功率元件廠杰力產品以筆記型電腦為大宗，今年累計前8月營收衰退約3%。

記憶體控制晶片廠鑫創有意投入開發AI熱門的高頻寬記憶體（HBM），不過因計畫推動困難，且資金匱乏，決定將資源用於其他研發活動和日常營運，並計劃自2026年11月23日起分批辦理資遣部分員工作業。

手機晶片廠聯發科今年來手機晶片業務受到市場需求疲軟影響，不過，在智慧裝置平台業務成長支撐下，今年累計前8月營收仍成長5.75%。

聯發科資料中心業務進展順利，首款AI加速器特殊應用晶片（ASIC）預計第4季量產，2026年資料中心營收可望超過20億美元，全年整體美元營收將成長7%至9%，2027年可服務市場規模達800億美元，聯發科市占率目標達15%至20%，是未來營運成長主要動能。

AI熱潮為輝達、台積電、三星和美光等業者創造了空前的商機，不過，未能搶進AI領域的科技廠反而可能受到資源排擠的衝擊，呈現兩極化發展。