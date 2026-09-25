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高通NB晶片出擊…微軟力挺 和碩、廣達等代工廠受惠

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／夏威夷23日電
高通與微軟攜手搶市，並於高通驍龍高峰論壇展示微軟12吋 Surface Pro與13吋Surface Laptop，均搭載驍龍X2 Plus晶片。記者鐘惠玲／攝影
高通與微軟攜手搶市，並於高通驍龍高峰論壇展示微軟12吋 Surface Pro與13吋Surface Laptop，均搭載驍龍X2 Plus晶片。記者鐘惠玲／攝影

晶片大廠高通2026驍龍高峰論壇進入第二天議程，展現出代理式AI PC的願景，該公司與微軟再續前緣，於現場展示微軟12吋Surface Pro與13吋Surface Laptop均搭載高通驍龍X2 Plus晶片。外界認為，Surface系列相關組裝代工廠和碩（4938）與廣達等後續將有機會受惠於相關商機。

高通是於今年初的CES展中，宣布推出驍龍X2 Plus平台，標榜可帶來高速效能、長達多日的電池續航力與內建的AI功能，其所配置的第三代高通Oryon CPU，單核效能相較前一代最高提升達35％，同時功耗降低43％，而整合的高通Hexagon NPU則具備80 TOPS的AI效能。

高通衝刺行動PC布局
高通衝刺行動PC布局

全新微軟12吋Surface Pro與13吋Surface Laptop均搭載驍龍 X2 Plus晶片，裝置端AI推論速度強調提升80%、電池續航力超過15小時，以及相較前一代GPU效能提升高達55%，讓更多工作能保留在裝置上執行，使用戶享有更快速且隨時可用的體驗。

高通指出，驍龍X2處理器可在PC上實現代理式AI體驗，協助應用程式在裝置端以高效率且可規模化地處理複雜任務，讓系統不只回答問題，更能採取行動。代理式AI PC已經到來，而這才只是開始。

高通並提到，在驍龍高峰論壇上與眾多合作夥伴交流後，一個清楚的趨勢正逐漸浮現，搭載驍龍的PC已從願景走向現實。這股動能至關重要，因為代理式AI時代無法僅靠單一企業或單一裝置建構而成，必須仰賴持續擴展的合作夥伴生態系，將全新產品、作業系統、應用程式與體驗推向市場。

高通也說明，有超過120家零售合作夥伴與超過12,300間門市已銷售搭載驍龍的PC，且有超過7,300款應用程式已在此平台上運行。

高通近日也與Google攜手合作，將驍龍X Elite平台導入專為Gemini Intelligence打造的Googlebook筆電。透過支援原生安卓應用程式，強調可最大程度地提升反應速度與效能，同時讓使用者在各類裝置之間保持無縫連接。這種跨裝置延續體驗對代理式AI時代至關重要，因為智慧能力必須隨使用者跨裝置延伸，而不應侷限於單一裝置。

高通 晶片 微軟

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